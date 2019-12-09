Экономика
РИА НовостиНа Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
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Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми
Будущее России. Национальные проекты02:00
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Хоккей
Чернышенко: клубы КХЛ хорошо подготовились к потолку зарплат
Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) достаточно хорошо подготовились к введению потолка заработных плат.
Авто
КамАЗ готовится показать конкурента «Газели»
Автомобиль сможет дозагрузить сборочную площадку автопредприятия, которая сейчас работает в половину мощности — вместо 70 тысяч машин в год КамАЗ выпускает 40 тысяч из-за низкого спроса.
Армия и оружие
Армия Сирии заставила конвой США ретироваться
После получения жёсткого ультиматума — выполнить требования военнослужащих Сирии или оказаться под огнём — конвой США ретировался.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Технологии
К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода
Ученые подсчитали, что с 1950 года уровень кислорода в океане снизился на два процента, а с 1960 года объем воды, обедненной кислородом, увеличился в четыре раза.
Хоккей
Овечкин получил международную премию Уэйна Гретцки
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин получил награду имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея в США.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Гаджеты
Apple запустила акцию «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone»
Компания Apple запустила новогоднюю акцию под названием «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone».
Общество
Глава Свердловской области объявит 31 декабря выходным днем
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен подписать распоряжение о переносе выходного дня на 31 декабря.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину
Происшествия
В Зее мать обвиняют в гибели грудного ребенка
Согласно заключению судмедэкспертизы в организме ребенка наступили патологические изменения внутренних органов, которые привели к смерти.
Общество
Пятерых ученых из США уличили в нарушении визового режима в Рязани
Рязанский суд вынес решение о признании виновными в нарушении визового режима пятерых членов делегации из США, все сотрудники университета Буффало будут депортированы из страны в течение пяти дней, а также им будет запрещено посещать территорию России несколько лет.
Политика
Зеленский призвал ЕС продлить санкции против России
Напомним, лидеры стран и правительств ЕС примут решение о продлении санкций против России (из-за присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины) на саммите, который будет проходить 12–13 декабря в Брюсселе.
Кино
Названы актеры нового фильма «Один дома»
Политика
В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»
Законопроект «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями».
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Глава МЧС генерал-полковник Евгений Зиничев рассказал, что президент России Владимир Путин воспринял с облегчением новость о спасении Вани Фокина из-под завалов в Магнитогорске.
Экономика
«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы
Как выяснил "Ъ", правительство утвердило правила бюджетных субсидий для верфи "Звезда", которые в ближайшие три года составят 22 млрд руб. За эти деньги верфь должна поставить для проектов НОВАТЭКа газовозы по цене как в Южной Корее, а также постепенно увеличивать их локализацию в РФ.
Политика
Кнессет Израиля принял решение о самороспуске
Депутаты кнессета (однопалатного парламента) Израиля 22 созыва приняли решение о самороспуске, сообщает телевизионный канал кнессета.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Транспорт
В Барнауле закроют на два года старый мост через Обь
Ремонт моста не должен отразиться на пассажирах, которые ездят между Новоалтайском и Барнаулом. Автобусы направят по новому мосту через Обь.
Общество
Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.
Наука
Ученые научили цифровых «муравьев» определять оптимальные алгоритмы для программного обеспечения
Группа ученых из Сибирского федерального университета и Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева предложила оптимизировать состав мультиверсионных программных комплексов, используя для этого алгоритм муравьиной колонии.
Политика
Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.
Политика
Глава ДНР Пушилин выдвинул ультиматум Киеву
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин потребовал от Киева опубликовать официальный текст коммюнике по итогам саммита нормандской четверки в Париже 9 декабря.