Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНа Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
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Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми

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Новостроек нет, а льготы есть: жители Камчатки об ипотеке под 2%

REGNUMвчера в 02:10
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