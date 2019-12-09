Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

Авто КамАЗ готовится показать конкурента «Газели» Автомобиль сможет дозагрузить сборочную площадку автопредприятия, которая сейчас работает в половину мощности — вместо 70 тысяч машин в год КамАЗ выпускает 40 тысяч из-за низкого спроса.

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Экономика Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.

Общество Пятерых ученых из США уличили в нарушении визового режима в Рязани Рязанский суд вынес решение о признании виновными в нарушении визового режима пятерых членов делегации из США, все сотрудники университета Буффало будут депортированы из страны в течение пяти дней, а также им будет запрещено посещать территорию России несколько лет.

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Наука Ученые научили цифровых «муравьев» определять оптимальные алгоритмы для программного обеспечения Группа ученых из Сибирского федерального университета и Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева предложила оптимизировать состав мультиверсионных программных комплексов, используя для этого алгоритм муравьиной колонии.

Политика Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.