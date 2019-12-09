Экономика
РИА НовостиНа Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
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Общество
Роскачество проверило оливковый майонез
Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Общество
Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков
В Германии на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Сообщается, что он проходил лечение в одной из клиник Мюнхена.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Политика
Путин поделился впечатлением от встречи с Зеленским
Происшествия
В Якутии сотрудники ФСБ задержали члена отряда шамана Габышева
В Якутии сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали члена отряда шамана Александра Габышева Евгения Ростокина (Ворон), передает «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.
Общество
ВТБ решил строить суперприложение с «Магнитом», «Динамо» и Burger King
ВТБ создал открытую для сторонних компаний ИТ-платформу, которая позволит моделировать и объединять между собой различные лайфстайл-сервисы компаний-партнеров, рассказал РБК первый заместитель президента —председателя правления банка Дмитрий Олюнин.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» заявил, что останавливает работу серверов
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" заявил, что ограничивает доступ к своим данным.
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
Политика
«Адмиралу Кузнецову» потребовался дополнительный ремонт
На тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" потребовалось провести дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки, но это не повлияет на срок возвращения корабля в состав ВМФ, сообщил "Интерфаксу" во вторник президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Политика
Бортников сообщил о планах украинских радикалов дестабилизировать Крым
Есть угроза создания террористических ячеек. Глава ФСБ РФ сообщил о планах украинских радикалов дестабилизировать Крым.
Происшествия
Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
Политика
Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса
На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Футбол
«ПСЖ» рассматривает Мане в качестве замены Неймару
Как сообщает источник, руководство «ПСЖ» определило 27-летнего Мане в качестве главной замены бразильскому нападающему Неймару, который может покинуть парижский клуб летом 2020 года.
Общество
Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Спорт
Чемпионка Ласицкене в открытом письме раскритиковала ОКР и Минспорта
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что ей интересно узнать, что Олимпийский комитет России и министерство спорта сделали, чтобы защитить ее права.
Общество
Пенсии могут защитить от взыскания долгов
Одно из требований документа - расширить список источников дохода, которые защищены от взыскания задолженности, за счет страховой пенсии по старости, по инвалидности, накопительной пенсии, пенсий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий по временной нетрудоспособности.
Политика
В ДНР заявили о готовности передать Киеву 53 пленных
Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила о готовности провести обмен пленными с Киевом.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Экономика
На Среднем Урале изменят законопроект о налоговых льготах бизнесу
В свердловском Законодательном собрании подумают, как можно изменить законопроект о льготах по уплате налога на имущество организаций.
Футбол
«Зенит» сегодня сыграет в Лиссабоне с португальской «Бенфикой»
Клуб из Петербурга в своей группе на втором месте и сохраняет шансы на выход в следующую стадию турнира.
Кино
Роман Агеев поблагодарил съемочную группу «Ржева» за профессионализм
Агеев отметил, что во время кинопоказа фильма «Ржев» зал был полон, в том числе и в Москве.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Происшествия
Молодой рецидивист зарезал четырех человек в российском селе
В селе Вельяминова (Карачаевский район Брянской области) найдены тела четырех человек в возрасте от 26 до 50 лет с ножевыми ранениями, предполагаемый убийца задержан.
Здоровье
Врач-геронтолог посоветовал, как правильно подготовиться к старости
Директором Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктором медицинских наук Кириллом Прощаевым рассказано, что для здорового старения организму человека важно наличие физической активности, правильное питание, а также своевременная диагностика заболеваний и прохождение медосмотров.
Происшествия
Подозреваемого в угрозах московскому судье задержали в Воронеже
В Воронеже задержали подозреваемого в угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил ТАСС.