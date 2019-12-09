Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНа Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
Читать в источнике
Комментировать270

Подробнее о событии

Первые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых

Интерфакс03:11

В Приморье выдали первые дальневосточные ипотечные кредиты под 2%

Говорит Москва03:58

В Приморье выдали первые кредиты молодым семьям под 2%

News.ru02:25

На Дальнем Востоке выдали первую ипотеку под 2%

Вести.Ru04:35

Эксперт: льготная ипотека на Дальнем Востоке будет стимулировать строительство жилья

ТАСС04:39

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

РИА Новостивчера в 17:25

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

РБКвчера в 10:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Общество

Роскачество проверило оливковый майонез

Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
ТАСС 00:08
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Общество

Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков

В Германии на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Сообщается, что он проходил лечение в одной из клиник Мюнхена.
RT на русском 05:22
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия 08 декабря в 23:24
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Политика

Путин поделился впечатлением от встречи с Зеленским

Rambler News Service вчера в 15:20
Происшествия

В Якутии сотрудники ФСБ задержали члена отряда шамана Габышева

В Якутии сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали члена отряда шамана Александра Габышева Евгения Ростокина (Ворон), передает «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.
Полит.ру 02:52
Общество

ВТБ решил строить суперприложение с «Магнитом», «Динамо» и Burger King

ВТБ создал открытую для сторонних компаний ИТ-платформу, которая позволит моделировать и объединять между собой различные лайфстайл-сервисы компаний-партнеров, рассказал РБК первый заместитель президента —председателя правления банка Дмитрий Олюнин.
РБК вчера в 21:00
Политика

Украинский сайт «Миротворец» заявил, что останавливает работу серверов

Скандально известный украинский сайт "Миротворец" заявил, что ограничивает доступ к своим данным.
РИА Новости 04:17
Происшествия

Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

РИА Новости 05:18
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия вчера в 07:05
Политика

«Адмиралу Кузнецову» потребовался дополнительный ремонт

На тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" потребовалось провести дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки, но это не повлияет на срок возвращения корабля в состав ВМФ, сообщил "Интерфаксу" во вторник президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Интерфакс 01:31
Политика

Бортников сообщил о планах украинских радикалов дестабилизировать Крым

Есть угроза создания террористических ячеек. Глава ФСБ РФ сообщил о планах украинских радикалов дестабилизировать Крым.
Piter.tv 05:22
Происшествия

Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой

RT на русском 04:47
Политика

Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса

На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Московский Комсомолец 01:28
Футбол

«ПСЖ» рассматривает Мане в качестве замены Неймару

Как сообщает источник, руководство «ПСЖ» определило 27-летнего Мане в качестве главной замены бразильскому нападающему Неймару, который может покинуть парижский клуб летом 2020 года.
Sportbox.RU 01:28
Происшествия

Стала известна личность подозреваемого в убийстве девушек на Уктусе

Znak.com 05:02
Общество

Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Коммерсантъ 03:12
Спорт

Чемпионка Ласицкене в открытом письме раскритиковала ОКР и Минспорта

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что ей интересно узнать, что Олимпийский комитет России и министерство спорта сделали, чтобы защитить ее права.
РБК 02:05
Общество

Пенсии могут защитить от взыскания долгов

Одно из требований документа - расширить список источников дохода, которые защищены от взыскания задолженности, за счет страховой пенсии по старости, по инвалидности, накопительной пенсии, пенсий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий по временной нетрудоспособности.
Газета.Ru вчера в 02:12
Политика

В ДНР заявили о готовности передать Киеву 53 пленных

Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила о готовности провести обмен пленными с Киевом.
RT на русском 04:49
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Экономика

На Среднем Урале изменят законопроект о налоговых льготах бизнесу

В свердловском Законодательном собрании подумают, как можно изменить законопроект о льготах по уплате налога на имущество организаций.
REGNUM 05:29
Футбол

«Зенит» сегодня сыграет в Лиссабоне с португальской «Бенфикой»

Клуб из Петербурга в своей группе на втором месте и сохраняет шансы на выход в следующую стадию турнира.
Эхо Москвы вчера в 18:13
Кино

Роман Агеев поблагодарил съемочную группу «Ржева» за профессионализм

Агеев отметил, что во время кинопоказа фильма «Ржев» зал был полон, в том числе и в Москве.
Gazeta.SPb вчера в 09:30
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Происшествия

Молодой рецидивист зарезал четырех человек в российском селе

В селе Вельяминова (Карачаевский район Брянской области) найдены тела четырех человек в возрасте от 26 до 50 лет с ножевыми ранениями, предполагаемый убийца задержан.
Lenta.ru 04:09
Здоровье

Врач-геронтолог посоветовал, как правильно подготовиться к старости

Директором Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктором медицинских наук Кириллом Прощаевым рассказано, что для здорового старения организму человека важно наличие физической активности, правильное питание, а также своевременная диагностика заболеваний и прохождение медосмотров.
Ugpressa.ru 08 декабря в 10:53
Происшествия

Подозреваемого в угрозах московскому судье задержали в Воронеже

В Воронеже задержали подозреваемого в угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил ТАСС.
Обозреватель Врн 04:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное