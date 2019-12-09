Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНа Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
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Новые санкции США против российского газопровода «Северный поток-2» ударят по суверенитету Евросоюза.
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Шмид заявил, что его ужасает выбор слов, которыми глава РФ прокомментировал смерть Хангошвили.
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Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
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