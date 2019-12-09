Экономика
РИА НовостиНа Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
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Баскетбол
РФБ исключила за договорной матч БК «Арсенал» из чемпионата России
В воскресенье, 8 декабря, «Чемпионат» подробно рассказал о странном матче, который состоялся в Суперлиге-2.
Общество
С пенсий россиян запретят взыскивать долги
Взыскивать долги хотят запретить со страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, накопительной пенсии, а также пенсиям по государственному пенсионному обеспечению, пенсионному обеспечению военнослужащих и правоохранительных органов.
Армия и оружие
В Минобороны Норвегии потребовали засекретить доклад с критикой F-35
Глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен потребовал, чтобы материалы с критикой закупленных в США истребителей пятого поколения F-35 «были засекречены».
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Происшествия
Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин
Массовое ДТП произошло под Владивостоком на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района.
Экономика
Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Армия и оружие
Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео
На полигоне под белорусским Борисовым танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 километров в час, провели безостановочную стрельбу по мишеням.
Технологии
«Ростелеком» и «ЛитРес» запустили проект «Ростелеком. Книги»
Если окажется так, что нужного экземпляра не будет в каталоге, «ЛитРес» подарит скидку 20% на покупку книги.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Политика
В Германии назвали санкции США против «Северного потока-2» угрозой ЕС
Новые санкции США против российского газопровода «Северный поток-2» ударят по суверенитету Евросоюза.
Кино
Инклюзивный и неограниченный: звезды сериала «Пространство» рассказали о 4-м сезоне
Стивен Стрейт добавил, что «переезд» на Amazon дал сериалу возможность рассказать еще больше, так как исчезли ограничения, которые накладывал SYFY.
Политика
Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы
Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».
Политика
Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик
Ранее Фадеев на заседании совета заявил, что для СПЧ «важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному».
Космос
Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
Здоровье
В Чернигове продолжает расти количество заболевших гепатитом жителей
В школе №7 г. Чернигова число заболевших вирусным гепатитом типа А возросло до 41 человека.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 2020 года
Мессенджер WhatsApp в начале 2020 года прекратит поддержку ранних версий мобильных операционных систем Android и iOS, а после 31 декабря 2019 станет недоступен для пользователей Windows Mobile.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Политика
Лавров прокомментировал встречу с Трампом
«Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире», — приводит слова Лаврова ТАСС.
Экономика
Сбербанк введет рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о планах в 2020 году ввести рефинансирование ипотеки для клиентов банка.
Политика
Слова Путина об убийстве в Берлине ужаснули депутата бундестага
Шмид заявил, что его ужасает выбор слов, которыми глава РФ прокомментировал смерть Хангошвили.
Общество
Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать
Произведенную на основе молока и растительных жиров продукцию предлагается переименовать, чтобы не вводить в заблуждение покупателей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на технический комитет при Росстандарте.
Политика
Зеленский обсудил с Путиным вопрос транзита газа
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорил с российским президентом Владимиром Путиным о транзите газа, и считает, что вопрос получилось разблокировать.
Армия и оружие
Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов
Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.
Культура
Зрители Первого канала совсем скоро узнают, каким будет финал захватывающей мелодрамы «Тест на беременность»
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Общество
В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий
В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.