Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

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