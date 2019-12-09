Экономика
ИнтерфаксПервые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке. Программа была запущена по поручению президента России Владимира Путина. ДОМ.РФ выступает оператором программы.
Читать в источнике
Оценить128
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Кино
Вышел первый трейлер «Чудо-Женщины 1984»
Общество
Новое министерство появится в правительстве Сахалинской области
В правительстве Сахалинской области Юлия Владимировна займется созданием нового министерства на базе департамента кадровой политики правительства области.
Экономика
Новый порядок списания задолженностей в России
Новый порядок начнёт действовать 1 июня 2020 года.
Кино
В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»
Политика
Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана
Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Происшествия
В Петербурге арестовали гендиректора «Метростроя» Николая Александрова
По версии следствия, Александров вместе с руководителем филиала «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором «Безопасных технологий и разработки» (БТР) Анатолием Болотовым не позднее ноября 2017 года похитили средства ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Политика
Зеленский и Путин обсудили транзит газа через Украину
Президент Украины считает, что высока вероятность того, что контракт на поставки газа из России в Евросоюз через украинскую территорию будет продлен после 1 января 2020 года, пишет РИА Новости.
Политика
Новый премьер-министр Финляндии станет самым молодым премьером в мире
Марин станет самым молодым действующим премьером в мире, на данный момент ей 34 года.
Общество
Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков
В Германии на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Сообщается, что он проходил лечение в одной из клиник Мюнхена.
Общество
Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подадут иск
Органы опеки и попечительства в Москве в ближайшие дни подадут исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
Политика
Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing
В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».
Экономика
Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Космос
Как белый карлик пожирает газового гиганта: удивительное открытие
Происшествия
Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом
Шоу-бизнес
Настя Каменских кардинально сменила образ
Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Футбол
«Наполи» отправил в отставку Анчелотти
Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Общество
В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий
Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
Политика
Лавров прибыл с рабочим визитом в Вашингтон
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом.
Политика
США ввели санкции против главы грозненского управления МВД
За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова.
Политика
Лавров назвал заявления Шиффа о его встрече с Трампом абсурдными
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсурдными заявления влиятельного конгрессмена Адама Шиффа, который назвал встречу Лаврова с президентом США Дональдом Трампом "победой российской пропаганды".