Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксПервые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке. Программа была запущена по поручению президента России Владимира Путина. ДОМ.РФ выступает оператором программы.
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Первые семьи на Дальнем Востоке получили льготные кредиты под 2%

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Дом для Светланы

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Эксперт: льготная ипотека на Дальнем Востоке будет стимулировать строительство жилья

ТАСС04:39

В Приморье выдали первые дальневосточные ипотечные кредиты под 2%

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Первые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых

Интерфакс03:11

Во Владивостоке начали выдавать ипотеку по льготной программе

Общественное телевидение России06:18

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

РИА Новостивчера в 17:25
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Новый порядок начнёт действовать 1 июня 2020 года.
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Зеленский и Путин обсудили транзит газа через Украину

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Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков

В Германии на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Сообщается, что он проходил лечение в одной из клиник Мюнхена.
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Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подадут иск

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«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
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В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсурдными заявления влиятельного конгрессмена Адама Шиффа, который назвал встречу Лаврова с президентом США Дональдом Трампом "победой российской пропаганды".
РИА Новости 18:43
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