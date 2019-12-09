Экономика

РБКРБКМедведев подписал программу льготной ипотеки для дальневосточников

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «ТАСС-Недвижимость».
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Примсоцбанк запустил «Дальневосточную ипотеку» под 2% годовых

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Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке

Интерфакс09 декабря в 08:29
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 04:39, Ашберн
Общество

Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута»

В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".
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Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

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Верховная Рада Украины продлила действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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Сипягин сделал 31 декабря выходным днём

Вечером 11 декабря губернатор Владимир Сипягин подписал указ о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 число того же месяца.
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В Москве прощаются с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
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На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в доке Мурманска, произошел пожар, сообщил центр судоремонта «Звездочка».
Коммерсантъ 03:27
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Читайте полный текст интервью Штеффена Котре >> "Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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Lenta.ru вчера в 17:15
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Жертвы Харви Вайнштейна получат $25 млн за отказ от обвинений

В обмен жертвы откажутся от обвинений в сексуальных домогательствах и изнасилованиях в адрес Вайнштейна, все еще не признающего свою вину.
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В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
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Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина

Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата, сообщается на сайте МИДа.
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Задержан подозреваемый в убийстве студентки РУДН

ТАСС 03:00
Общество

ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским

Сериал продержится в эфире ТНТ всего один день, и все его сезоны не покажут.
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Слухи о свадьбе прокомментировала возлюбленная Петросяна

30-летняя Татьяна Брухунова отреагировала на слухи по поводу свадьбы с юмористом Евгением Петросяном.
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Во Франции вопреки протестам поднимут пенсионный возраст

Несмотря на многотысячные протесты, во Франции решили поднять пенсионный возраст. Так, он будет повышен до 64 лет в 2027 году.
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Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
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Названы имена погибших при крушении вертолета Ми-28 на Кубани

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Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года.
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Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
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Выпуск сердечного-сосудистого препарата на совместном предприятии в Кировской области начала немецкая компания «Merck», сообщил заместитель директора департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Карен Саканян 11 декабря во время видеомоста Москва — Киров.
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Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
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Ранее врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов в беседе с "Вечерней Москвой" развеял миф о том, что продолжительный сон по выходным может компенсировать усталость и недосып.
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Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена

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Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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