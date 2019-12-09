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Общество В Москве прощаются с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".

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