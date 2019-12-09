Экономика
РБКМедведев подписал программу льготной ипотеки для дальневосточников
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «ТАСС-Недвижимость».
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Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми
Будущее России. Национальные проектывчера в 02:00
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Общество
Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута»
В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Политика
Верховная Рада продлила закон об особом статусе Донбасса
Верховная Рада Украины продлила действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Политика
Сипягин сделал 31 декабря выходным днём
Вечером 11 декабря губернатор Владимир Сипягин подписал указ о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 число того же месяца.
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Происшествия
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в доке Мурманска, произошел пожар, сообщил центр судоремонта «Звездочка».
Общество
Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
Читайте полный текст интервью Штеффена Котре >> "Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Кино
Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Общество
Жертвы Харви Вайнштейна получат $25 млн за отказ от обвинений
В обмен жертвы откажутся от обвинений в сексуальных домогательствах и изнасилованиях в адрес Вайнштейна, все еще не признающего свою вину.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Политика
Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина
Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата, сообщается на сайте МИДа.
Общество
ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским
Сериал продержится в эфире ТНТ всего один день, и все его сезоны не покажут.
Общество
Россиян предупредили о волнах холода зимой
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.
Шоу-бизнес
Слухи о свадьбе прокомментировала возлюбленная Петросяна
30-летняя Татьяна Брухунова отреагировала на слухи по поводу свадьбы с юмористом Евгением Петросяном.
Общество
Во Франции вопреки протестам поднимут пенсионный возраст
Несмотря на многотысячные протесты, во Франции решили поднять пенсионный возраст. Так, он будет повышен до 64 лет в 2027 году.
Политика
В Великобритании начались досрочные выборы в парламент
Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
Политика
В Кремле не планируют менять Конституцию РФ
Как сообщало ИА REGNUM, опрос показал, что 68% жителей России считают нужными поправки к Конституции, тогда как 17% полагают, что менять в ней ничего не нужно.
Политика
Ярош заявил о наличии у Кремля плана уничтожить Украину до 2024 года
Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года.
Политика
Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Здоровье
Немецкая и российская фармкомпании начали выпуск сердечных лекарств
Выпуск сердечного-сосудистого препарата на совместном предприятии в Кировской области начала немецкая компания «Merck», сообщил заместитель директора департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Карен Саканян 11 декабря во время видеомоста Москва — Киров.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Общество
Ученые рассказали об опасности дневного сна
Ранее врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов в беседе с "Вечерней Москвой" развеял миф о том, что продолжительный сон по выходным может компенсировать усталость и недосып.
Происшествия
Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена
Общество
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.