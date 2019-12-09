Экономика
РИА НовостиНа Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
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Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Экономика
Госдума защитила богатых от высоких налогов
Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
Политика
Следующий саммит лидеров «нормандской четверки» пройдет в Берлине
По итогам встречи президент Украины Владимир Зеленский сказал, что никаких условий для проведения следующего саммита не ставится, поэтому «через четыре месяца есть возможность продолжить дискуссию и увидеть результаты».
Происшествия
Гендиректор «Метростроя» задержан в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержан генеральный директор компании «Метрострой» Николай Александров, сообщила пресс-служба организации.
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала себя в детстве
Популярная российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица Анна Семенович поделилась с поклонниками на своей странице в социальной сети фотографией из детства.
Киберспорт
Sony выпустила новый тизер Ghost of Tsushima
В рамках шоу State of Play, компания Sony представила новый тизер к разрабатываемой игре Ghost of Tsushima.
Футбол
«Лион» сыграл вничью с «Лейпцигом» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
В матче шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов французский "Лион" принимал немецкий "РБ Лейпциг".
Политика
Лавров и Помпео обсудили невмешательство в дела России и США
Лавров в свою очередь заявил, что предложил своему американскому коллеге зафиксировать обязательства стран по невмешательству в дела друг друга.
Наука
Австралийцы изобрели устройство для общения людей с жабами
Австралийским исследователям удалось изобрести устройство для коммуникации людей с жабами. Инновация имеет много чего общего с телефоном.
Экономика
В России дорожает вторичное жилье
Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Гаджеты
С 2020 года у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp
С 2020 года популярное приложение WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
Общество
Роскачество проверило оливковый майонез
Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
Происшествия
Не менее четырех человек погибли в перестрелке в Нью-Джерси
Стрельба произошла в одном из магазинов американского города Джерси-Сити в штате Нью-Джерси, погибли не менее четырех человек.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Шоу-бизнес
Варнава попросила Гагарину поднять зарплату своему бойфренду
Екатерина Варнава уже семь лет встречается с танцором Константином Мякиньковым, который работает в балете Полины Гагариной.
Игры
Payday 2 не будет обновляться одновременно на РС и консолях
Скоро на консолях выйдет апдейт 1.5, который частично представляет собой текущую Legacy-версию Payday 2 на РС.
Технологии
Google представила в России глобальное обновление своего поисковика
Технологию предварительного обучения обработке текста на естественном языке (NLP) на основе нейронных сетей Google представила в прошлом году.
Политика
Трамп рассматривает приглашение на День Победы в Россию, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что по поручению президента Владимира Путина подтвердил приглашение американскому лидеру Дональду Трампу на День Победы и он его рассматривает.
Политика
В оборонный бюджет США заложили санкции против «Северного потока – 2»
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение ограничений против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", следует из опубликованного документа.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о сдавших нервах у Суркова на саммите
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что на саммите у помощника Путина Владислава Суркова нервы не сдавали.
Футбол
Интер – Барселона в ЛЧ: «нерадзурри» устроит только победа
Антонио Конте возглавил команду, чтобы бороться за победу во всех турнирах, поэтому для него принципиально выйти в плей-офф из такой тяжелой группы.
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Lada Granta нового поколения появится в 2021 году
В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
Здоровье
Врачи назвали самый опасный для сердца алкоголь
Медики назвали алкоголь, который смертельно опасен для здоровья, так как вредит работе сердца и может привести к летальному исходу.
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене закона о государственном языке
Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке.