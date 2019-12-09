Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксПервые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2%

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке. Программа была запущена по поручению президента России Владимира Путина. ДОМ.РФ выступает оператором программы.
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В Приморье выдали первые дальневосточные ипотечные кредиты под 2%

Говорит Москва03:58

В Приморье выдали первые кредиты молодым семьям под 2%

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Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

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Российские гандболистки досрочно вышли в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу досрочно гарантировала себе место в полуфинале проходящего в Японии чемпионата мира.
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Определились соперники сборной России перед матчами чемпионата Европы 2020 года.
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Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
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Спорт

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Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
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Работа скандально известного сайта «Миротворец» будет остановлена.
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Президент РФ Владимир Путин сказал, что остался доволен встречей с лидером Украины Владимиром Зеленским.
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Военный самолет Чили с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили разбился во время перелета в Антарктиду. На борту находились 38 человек, в том числе 21 пассажир.
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Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
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Энергетика

Оценены потери России от прекращения транзита газа через Украину

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В одной из частных клиник Москвы уже пятый год живет здоровая девочка. Родители не отказываются от нее, но и не забирают домой.
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Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA

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Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
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Сати Казанова призналась в употреблении наркотиков

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В брянской колонии насмерть забили заключенного

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