Экономика

Lenta.ruLenta.ruНа Дальнем Востоке одобрили первые льготные ипотечные кредиты

На Дальнем Востоке банк ДОМ.РФ одобрил первые льготные ипотечные кредиты. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации, передает ТАСС. Известно, что за три дня с момента запуска новой программы льготной ипотеки для молодых семей поступило более 300 заявок от потенциальных заемщиков.
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ВТБ начнет 16 декабря выдавать ипотеку под 2% на Дальнем Востоке

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КП - Владимирвчера в 03:41

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АМИТЕЛвчера в 00:30

На Дальнем Востоке одобрили первые льготные ипотечные кредиты

Lenta.ru12 декабря в 09:25

Банк ДОМ.РФ одобрил льготные ипотечные кредиты на Дальнем Востоке на 350 млн рублей

ТАСС12 декабря в 07:48

ВТБ начнет выдавать ипотеку под 2% годовых на Дальнем Востоке

Интерфаксвчера в 03:41
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 19:02, Ашберн
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Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, какой клуб РПЛ он никогда не возглавит.
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию, касающихся децентрализации власти.
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Ранее НСН писала, что кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили список самых худших фильмов уходящего года.
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Минюст хочет изменить правила взыскания долгов

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят надлежащим образом защитить права граждан при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, установят понятные правила и требования для участников рынка возврата просроченной задолженности", - считают в Минюсте.
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Коммерсантъ 08:13
Общество

Гороскоп на 12 декабря: чудеса случаются там, где в них верят

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Бугульминская газета 12 декабря в 00:31
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости 01:12
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Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
РБК 08:09
Авто

Определены самые популярные иномарки с пробегом в России

Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили список самых популярных машин с пробегом в России за ноябрь текущего года.
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Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

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РИА Новости 16:31
Общество

Украинцы обошли эстонцев на рынке труда Финляндии

Изменение тенденций на рынке труда финские эксперты объясняют тем, что в Эстонии выросла средняя зарплата и местных работникам становится все менее выгодным работать в Финляндии, учитывая дороговизну местной жизни.
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Технологии

МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» объединяются ради 5G

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Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
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Microsoft показала новый логотип Windows

Компания продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может перейти в обычный Windows 10, а также 100 иконок стандартных программ: Калькулятор, Календарь, Почта, Skype и тому подобное.
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Страны АЛБА осудили внешнюю политику США в Латинской Америке

Государства — участники Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) осудили внешнюю политику США в латиноамериканском регионе и заявили, что именно она является причиной региональной нестабильности.
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Атомный ледокол «Арктика» вышел на первый этап ходовых испытаний

«12 декабря головной атомный ледокол «Арктика», построенный на Балтийском заводе (входит в состав ОСК), вышел на первый этап ходовых испытаний», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Футбол

Скончался чемпион ОИ-1956 по футболу Юрий Беляев

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев скончался в возрасте 85 лет, сообщается в микроблоге ПФК ЦСКА в Twitter.
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Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
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Футбол

«Монако» сыграл вничью с «Анже», Головина заменили на 79-й минуте

«Монако» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Анже» (0:0). Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте встречи.
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Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

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Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Сергей Шнуров раскритиковал Полину Гагарину за выступление ее подопечных на шоу "Голос".
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Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
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Специалисты iFixit натерли сыр на Mac Pro

Специалисты из iFixit часто тестируют и разбирают новинки. Так случилось и с новым Mac Pro.
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Сенатор Грэм спрогнозировал прекращение процедуры импичмента Трампа

Процедура импичмента американского президента США Дональда Трампа безрезультатно завершится уже в скором времени.
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Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

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