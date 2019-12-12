Экономика
Lenta.ruНа Дальнем Востоке одобрили первые льготные ипотечные кредиты
На Дальнем Востоке банк ДОМ.РФ одобрил первые льготные ипотечные кредиты. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации, передает ТАСС. Известно, что за три дня с момента запуска новой программы льготной ипотеки для молодых семей поступило более 300 заявок от потенциальных заемщиков.
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Банк ДОМ.РФ одобрил льготные ипотечные кредиты на Дальнем Востоке на 350 млн рублей
ТАСС12 декабря в 07:48
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