Экономика

Lenta.ruLenta.ruНа Дальнем Востоке одобрили первые льготные ипотечные кредиты

«Банком уже одобрены кредиты на сумму около 350 миллионов рублей», — указано в сообщении. Отмечается, что сделки проводятся в более чем 20 городах региона в отделениях банка или его партнеров. 9 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки на Дальнем Востоке.
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