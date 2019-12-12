Экономика

Lenta.ruLenta.ruНа Дальнем Востоке одобрили первые льготные ипотечные кредиты

«Банком уже одобрены кредиты на сумму около 350 миллионов рублей», — указано в сообщении. Отмечается, что сделки проводятся в более чем 20 городах региона в отделениях банка или его партнеров. 9 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки на Дальнем Востоке.
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ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке

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Как получить «дальневосточную ипотеку» под 2%: подробная инструкция

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Отмечается, что инцидент произошёл ещё 17 ноября. Неизвестный украл жёсткие диски из автомобиля одного из сотрудников компании.
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Банк России снизил ключевую ставку

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Выявлены вызывающие бессонницу продукты

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