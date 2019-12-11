Экономика

Lenta.ruLenta.ruНа Дальнем Востоке одобрили первые льготные ипотечные кредиты

«Банком уже одобрены кредиты на сумму около 350 миллионов рублей», — указано в сообщении. Отмечается, что сделки проводятся в более чем 20 городах региона в отделениях банка или его партнеров. 9 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки на Дальнем Востоке.
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На Дальнем Востоке одобрили первые льготные ипотечные кредиты

Lenta.ruвчера в 09:25
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
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Речь идет о сериале «Утреннее шоу», в котором снимаются такие знаменитости как Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
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Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился информацией о трансферных планах «аристократов» на время зимнего трансферного окна.
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Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
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Chevrolet представил Tahoe и Suburban новой генерации

Новые Tahoe и Suburban будут предложены клиентам на выбор с одним из трех моторов – 5,3-литровым или 6,2-литровым V8 мощностью 360 л.с. и 425 л.с. соответственно, либо с 281-сильным дизельным агрегатом Duramax объемом 3.0 литра.
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Самую глубокую точку на суше обнаружили в Антарктиде

Группа исследователей под руководством ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружила в Антарктиде самую глубокую точку на суше, пишет сайт argumenti.ru.
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Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции

В прошлом году на приеме по случаю Дня Конституции Путин заявил, что Основной закон — «не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм».
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Евгений Кафельников: Футбол в России окончательно умер

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников, который является болельщиком «Спартака», отреагировал на вылет всех российских клубов из еврокубков.
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В Общественной палате прокомментировали сериал «Слуга народа» на ТНТ

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Бельгийский карнавал исключили из списка ЮНЕСКО за антисемитизм

ЮНЕСКО исключила из своего списка нематериального культурного наследия карнавал в бельгийском Алсте.
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Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» потушили

Пожар начался накануне около десяти часов во время сварочных работ.
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В США испытали новую баллистическую ракету

Ранее предполагалось, что вооруженные силы США приступят к испытанию баллистической ракеты средней дальности, разработка которых ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
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Вице-президент Microsoft по дизайну и исследованиям Джон Фридман рассказал об изменениях в дизайне операционной системы Windows 10.
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В Москве журналист умер после совета врачей приложить курицу

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Ferrari отложит электромобиль как минимум до 2025 года

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Тарантас Ньюс 09:48
Как работают Яндекс.Новости?
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