Экономика
Lenta.ruНа Дальнем Востоке одобрили первые льготные ипотечные кредиты
«Банком уже одобрены кредиты на сумму около 350 миллионов рублей», — указано в сообщении. Отмечается, что сделки проводятся в более чем 20 городах региона в отделениях банка или его партнеров. 9 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки на Дальнем Востоке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Космические цены: какие квартиры можно купить с помощью льготной ипотеки в Благовещенске
Амурская правда11 декабря в 18:07
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 20:16, Ашберн
Экономика
ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Политика
Путин прилетел в Набережные Челны на 50-летие «КамАЗа»
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Набережные Челны.
Игры
Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения
Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Политика
Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
Политика
Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Общество
США предложили КНР вдвое снизить пошлины на китайские товары
Американская сторона предложила Пекину снизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию по дороге из больницы, где лежал после другого ДТП.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева в пятницу арестовал на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие считает исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции.
Происшествия
ДТП с пострадавшими произошло утром в Ногликах
ДТП произошло сегодня, 14 декабря, в десятом часу утра в Ногликах, недалеко от поворота на поликлинику, на въезде в центр поселка.
Происшествия
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
Шоу-бизнес
Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ
Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ.
Происшествия
Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве
В Москве трехлетний ребенок попал в больницу с наркотиками в крови, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.
Политика
Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
Общество
В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»
Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
Политика
США сняли санкции с нескольких российских компаний
Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
Биатлон
Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в НХЛ, Панарин оформил хет-трик
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла Швеции на Кубке «Первого канала»
Сборная России проиграла команде Швеции в первом матче Кубка «Первого канала» (второй этап Евротура).
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Происшествия
На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием
Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Политика
В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
Армия и оружие
В Болгарии могут разместить центр ВМС НАТО
В ходе встречи Борисов озвучил предложение разместить в болгарской Варне координационный центр ВМС НАТО, так как учения в Черном море актуальны для защиты Украины и Грузии.
Политика
«Нафтогаз» создаст информационный штаб
«Нафтогаз Украины» намерен создать информационный штаб в случае прекращения транзита газа из России.
Общество
Американская балерина обвинила Большой театр в расизме
Фотография была опубликована в Instagram одной из российских танцовщиц, где ее и заметила американка Мисти Коупленд, несколько лет назад ставшая первой в истории темнокожей примой-балериной Американского театра балета.
Политика
Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.