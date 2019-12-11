Экономика

Lenta.ruLenta.ruНа Дальнем Востоке одобрили первые льготные ипотечные кредиты

«Банком уже одобрены кредиты на сумму около 350 миллионов рублей», — указано в сообщении. Отмечается, что сделки проводятся в более чем 20 городах региона в отделениях банка или его партнеров. 9 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки на Дальнем Востоке.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ВТБ начнет выдавать ипотеку под 2% годовых на Дальнем Востоке

Интерфаксвчера в 03:41

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2 процента годовых

News-24.ru11 декабря в 02:26

На Дальнем Востоке одобрили первые льготные ипотечные кредиты

Lenta.ru12 декабря в 09:25

Банк ДОМ.РФ одобрил льготные ипотечные кредиты на Дальнем Востоке на 350 млн рублей

ТАСС12 декабря в 07:48

Космические цены: какие квартиры можно купить с помощью льготной ипотеки в Благовещенске

Амурская правда11 декабря в 18:07

Как получить «дальневосточную ипотеку» под 2%: подробная инструкция

Якутия Daily11 декабря в 02:46

Путин заманивает россиян на Дальний Восток почти бесплатной ипотекой

АМИТЕЛвчера в 00:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:49, Ашберн
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

РИА Новости вчера в 15:50
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Политика

Песков подтвердил попытки «разговора на повышенных тонах» в Париже

В ходе саммита "нормандской четверки" в Париже порой были попытки вести беседу на повышенных тонах, но разговор в целом был рабочий, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 01:38
Наука

Учёные назвали вызывающие бессонницу продукты

RT на русском 01:25
Общество

Лещенко объяснился за мат на шоу Галкина

Певец Лев Лещенко, который нецензурно выругался на шоу Максима Галкина на YouTube, объяснил, что это не телевидение и можно не стесняться резких высказываний.
Lenta.ru 03:37
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета вчера в 03:40
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
РИА Новости вчера в 23:57
Армия и оружие

Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям

Известия 03:11
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° 01:56
Шоу-бизнес

Британский актер Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака

Британский актер Колин Ферт развелся с супругой после 22 лет совместной жизни.
Народные новости вчера в 23:47
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию, касающихся децентрализации власти.
РБК вчера в 16:21
Общество

Минюст предложил ввести изменения порядка взыскания долгов

Министерство юстиции РФ предложило проект больших поправок в законодательство, регулирующее взыскание долгов.
Российская газета 00:01
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
ToDay News Ufa вчера в 04:33
Армия и оружие

Южнокорейский F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»

ROK Air Forces F-35A stealth fighter striking North Korea's Hwasong-14 ICBM pic.twitter.com / E1M1N8bjZr — Dylan Malyasov (@ DylanMalyasov) December 13, 2019 В "Defence Blog" отметили, что F-35A ВВС Республики Корея являются средством сдерживания военных КНДР.
ГЛАС.RU 03:37
Общество

В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
RT на русском 03:28
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Армия и оружие

КНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ

Коммерсантъ 03:37
Происшествия

В тюменском наркодиспансере произошел пожар

РБК вчера в 17:33
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Политика

Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Известия вчера в 11:13
Происшествия

Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28

В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
Военное обозрение 01:30
Происшествия

Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева в пятницу арестовал на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие считает исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции.
РИА Новости вчера в 16:34
Политика

«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
РИА Новости вчера в 15:25
Общество

Батурина положила в гроб Юрия Лужкова неопознанный сверток

56-летняя предпринимательница Елена Батурина положила в гроб своего супруга, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова неопознанный сверток.
Экспресс газета 01:09
Происшествия

В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа

Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Lenta.ru 02:42
Политика

Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку

Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
ToDay News Ufa 12 декабря в 11:03
Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM 12 декабря в 05:13
Общество

Пять американцев выдворены из России по решению рязанского суда

10 декабря 2019 г. Советским районным судом Рязани рассмотрены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении пяти граждан США, сотрудников университета г. Буффало штата Нью-Йорк, въехавших в Российскую Федерацию по многократной туристической визе.
Рязань Вести 12 декабря в 02:54
Экономика

Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Коммерсантъ 01:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное