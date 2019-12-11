Экономика
Lenta.ruНа Дальнем Востоке одобрили первые льготные ипотечные кредиты
«Банком уже одобрены кредиты на сумму около 350 миллионов рублей», — указано в сообщении. Отмечается, что сделки проводятся в более чем 20 городах региона в отделениях банка или его партнеров. 9 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки на Дальнем Востоке.
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Банк ДОМ.РФ одобрил льготные ипотечные кредиты на Дальнем Востоке на 350 млн рублей
ТАСС12 декабря в 07:48
Космические цены: какие квартиры можно купить с помощью льготной ипотеки в Благовещенске
Амурская правда11 декабря в 18:07
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