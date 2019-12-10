Экономика

REGNUMREGNUMНа Дальнем Востоке построят и отремонтируют 1000 мостов

Правительственная комиссия под председательством вице-премьера Максима Акимова утвердила программу строительства и ремонта мостов в России до 2035 года. В рамках программы на Дальнем Востоке будут отремонтированы и построены 1000 мостов и путепроводов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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