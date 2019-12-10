Правительственная комиссия под председательством вице-премьера Максима Акимова утвердила программу строительства и ремонта мостов в России до 2035 года. В рамках программы на Дальнем Востоке будут отремонтированы и построены 1000 мостов и путепроводов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На Дальнем Востоке построят и отремонтируют 1000 мостов

Политика В Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа Встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом является важной, однако сдвигов в отношениях Москвы и Вашингтона пока не наблюдается.

Хоккей Главный тренер «Флориды»: Бобровский снова был бесподобен Главный тренер Флориды Джоэл Кенневилл отметил игру вратаря своей команды Сергея Бобровского в матче против Тампы.

Общество В Совфеде оценили исследование о размере справедливой зарплаты Ранее стало известно, что 35% жителей России отмечают, что справедливый минимум доходов для работающего человека должен быть выше 50 тыс. рублей.

Политика Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.

Экономика Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10% Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).

Политика Послы 4 стран бойкотировали Нобелевскую церемонию Послы Албании, Турции, самопровозглашенного Косово и Хорватии не пришли на церемонию вручения Нобелевской премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке.

Экономика Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.

Общество На МКС сломался американский туалет Туалет на американском сегменте Международной космической станции опять не работает, астронавты используют аналогичное устройство на российском сегменте, следует из переговоров между экипажем МКС и наземными специалистами, трансляцию которых ведет НАСА.

Политика Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик» Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.