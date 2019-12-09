Экономика
Газета.RuНа Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
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Происшествия
Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП
Здоровье
Врачи предупредили об опасности пробников в косметических магазинах
Врач-дерматолог Наталья Васильева рассказала, чем грозит использование пробников — специальных тестеров — косметической продукции в специализированных магазинах.
Политика
Постпред РФ заявил, что Украина не может отказаться от долга Януковича
Украина не может отказаться от выплаты кредита, предоставленного Россией Киеву в 2013 году, когда президентом страны был Виктор Янукович.
Наука
В Южной Корее разработали роботизированные контактные линзы
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Происшествия
Як-42 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Уфы
Экономика
СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями
Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Экономика
Госдума защитила богатых от высоких налогов
Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
Политика
Лавров прокомментировал встречу с Трампом
«Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире», — приводит слова Лаврова ТАСС.
Общество
Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты
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Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Политика
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"Сдали нервы" Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что у помощника президента России Владислава Суркова "сдали нервы".
Происшествия
В Афганистане машина со взрывчаткой взорвалась рядом с конвоем НАТО
Заложенная в автомобиль бомба взорвалась в Афганистане рядом с конвоем НАТО, возможны жертвы, сообщает агентство Пажвак.
Футбол
Артем Дзюба: «Одно слово есть — обосрались»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба кратко прокомментировал поражение в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов от "Бенфики" (0:3).
Политика
Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик
Ранее Фадеев на заседании совета заявил, что для СПЧ «важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному».
Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
В Госдуме заговорили об объединении КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением о таком объединении выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Баскетбол
Тульский «Арсенал» не попадет на чемпионат из-за договорного матча
Тульский БК «Арсенал» исключен из чемпионата России за договорной матч. Соответствующее решение озвучили в Российской федерации баскетбола.
Экономика
Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г
Правительственная комиссия по транспорту утвердила программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального или межмуниципального и местного значения до 2035 года, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов после заседания комиссии.
Футбол
Жирков стал лауреатом премии «Джентльмен года»
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Юрий Жирков получил ежегодную премию "Джентльмен года", вручаемую по версии российской газеты "Комсомольская правда".
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Авто
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
Как заявил глава «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, в настоящее время рынок ведет себя так, что в следующем году будет заметно падать спрос россиян на новые модели автомобилей.
Общество
Регионам предложили расплатиться за мусор
В некоторых регионах ситуация с коммунальными отходами критическая и операторы могут прекратить оказывать услуги населению – 70% счетов за их услуги остаются неоплаченными, пишет министр природы Дмитрий Кобылкин губернаторам (о письме сообщает «Коммерсантъ», копия есть у «Ведомостей», Минприроды сообщает о письме на своем сайте).
Здоровье
Врач предупредил об опасности нового вида гирлянд
Как отметил Василий Генералов, если давно существующее классическое световое оформление не вызывает проблем, то новые гирлянды несут реальную угрозу для здоровья.
Общество
В Москве минимальную пенсию подняли до 19,5 тыс. рублей
В прошлый раз минимальная пенсия поднималась в 2018 году - - на 3 тыс. руб. Вчера, 9 декабря, мэр столицы Сергей Собянин подписал трехлетний бюджет города, в котором доля социальных расходов увеличена до 53%.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Политика
Путин назначил уроженца Омска уральским транспортным прокурором
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Герасименко Уральским транспортным прокурором.
Общество
Москва оказалась 52-й в списке комфортных российских городов
Москва заняла 52 место в рейтинге комфортных для проживания и одновременно доступных по стоимости жилья российских городов, составленного Институтом территориального развития "Урбаника".
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке
В Верховную Раду Украины внесён законопроект об отмене закона о государственном языке.