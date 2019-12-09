Экономика

Газета.RuГазета.RuНа Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
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На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

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