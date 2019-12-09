Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России ввели льготную ипотеку под два процента годовых

В России ввели льготную ипотеку на Дальнем Востоке под два процента годовых. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, передает радио «Говорит Москва».
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Медведев подписал постановление о льготной ипотеке для жителей ДФО

РИА Новости17:25

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

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Lenta.ru09:46

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РБК10:33

Дешевой ипотекой спекулируют в столице

Deita.ruвчера в 00:29
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Объекты были замечены на снимках кратера Парацельс С, находящегося на обратной стороне Луны. Фотографии были сделаны несколько лет назад.
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Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
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Медведев назвал регионы, не приступившие к расселению аварийного жилья

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