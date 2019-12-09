Экономика
Газета.RuНа Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
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Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми
Будущее России. Национальные проектывчера в 02:00
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Тюнинг-ателье ABT представило собственную вариацию Volkswagen Touareg
Следует подчеркнуть, что в обычной версии дизельный Volkswagen Touareg имеет в оснащении двигатель TDI объёмом 4,0 литра производительностью 422 л.с. и 900 Нм крутящего момента.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Жириновский предложил сократить новогодние каникулы
Владимир Путин провел переговоры с Владимиром Жириновским, передает ОТР. Президент поздравил лидера ЛДПР с предстоящим юбилеем партии.
Происшествия
Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали военные
При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали двое военных, их жизни ничто не угрожает.
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Политика
МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной
МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину
Общество
В Приморье затонула списанная подводная лодка
Подводная лодка частично затонула во время ее буксировки на утилизацию, сообщили в Росморречфлоте.
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Стол перевернулся, и телевизор упал прямо на голову ребенку, пишет сайт kp.ru.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Политика
Грызлов прокомментировал возможность изменения Минских соглашений
Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что ни о каких изменениях в Минских соглашениях речи быть не может.
Политика
Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.
Космос
Россия разрабатывает средства уничтожения опасных астероидов
Россия ведет научно-исследовательские работы по созданию технологий противодействия опасным астероидам, рассказал в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш Игорь Бакарас.
Кино
Объявлена дата премьеры четвертой части «Матрицы»
Общество
Подсчитаны траты россиян на Новый год
В среднем россияне в 2019 году собираются потратить на Новый год 19,3 тысячи рублей — на 14 процентов больше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики Deloitte.
Происшествия
Названы имена погибших при крушении вертолета Ми-28 на Кубани
В результате крушения боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Общество
Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей
В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.
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Во Владимирской области 31 декабря объявлен выходным
Вместо вторника, 31 декабря, рабочий день в регионе перенесут на субботу, 28 декабря.
Авто
Skoda показала в России новый Skoda Rapid
Сегодня концерн Skoda решил приятно удивить не только презентацией кроссовера Karoq, но и неожиданным дебютом нового Skoda Rapid для российского рынка.
Экономика
Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ
Госдума приняла в третьем чтении проект закона об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Футбол
Роман Абрамович отклонил предложение о продаже «Челси»
Ранее Роман Абрамович уже отклонил несколько предложений от предпринимателей, которые были готовы заплатить меньше $3 млрд за покупку «Челси».
Гаджеты
MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X
В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
Общество
Госдума приняла закон о курилках в аэропортах
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий установку курилок в транзитных зонах аэропортов, передает «Интерфакс».
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.