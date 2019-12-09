Экономика

Газета.RuГазета.RuНа Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Читать в источнике
Комментировать309

Подробнее о событии

Примсоцбанк запустил «Дальневосточную ипотеку» под 2% годовых

Банки.рувчера в 07:44

Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми

Будущее России. Национальные проектывчера в 02:00

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

РИА Новости09 декабря в 17:25

Ипотека под 2% на Дальнем Востоке может упереться в бюрократизм?

REGNUM09 декабря в 19:40

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

РБК09 декабря в 10:33

Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку под 2% на покупку жилья на Дальнем Востоке

ТАСС09 декабря в 10:30

Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке

Интерфакс09 декабря в 08:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки РУДН

ТАСС 03:00
Авто

Тюнинг-ателье ABT представило собственную вариацию Volkswagen Touareg

Следует подчеркнуть, что в обычной версии дизельный Volkswagen Touareg имеет в оснащении двигатель TDI объёмом 4,0 литра производительностью 422 л.с. и 900 Нм крутящего момента.
CarsWeek.ru 00:21
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Политика

В ООН назвали число погибших мирных жителей Донбасса в 2019 году

Известия 05:26
Политика

Жириновский предложил сократить новогодние каникулы

Владимир Путин провел переговоры с Владимиром Жириновским, передает ОТР. Президент поздравил лидера ЛДПР с предстоящим юбилеем партии.
Общественное телевидение России вчера в 23:14
Происшествия

Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали военные

При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали двое военных, их жизни ничто не угрожает.
Lenta.ru 05:32
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Газета.Ru 04:46
Политика

МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной

МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".
Газета.Ru 05:39
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину

Комсомольская правда вчера в 04:40
Общество

В Приморье затонула списанная подводная лодка

Подводная лодка частично затонула во время ее буксировки на утилизацию, сообщили в Росморречфлоте.
Газета.Ru 05:52
Происшествия

В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором

Стол перевернулся, и телевизор упал прямо на голову ребенку, пишет сайт kp.ru.
Известия 04:48
Общество

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:05
Политика

Грызлов прокомментировал возможность изменения Минских соглашений

Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что ни о каких изменениях в Минских соглашениях речи быть не может.
Московский Комсомолец 04:27
Политика

Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.
Российская газета 05:19
Космос

Россия разрабатывает средства уничтожения опасных астероидов

Россия ведет научно-исследовательские работы по созданию технологий противодействия опасным астероидам, рассказал в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш Игорь Бакарас.
РИА Новости 03:44
Кино

Объявлена дата премьеры четвертой части «Матрицы»

ФАН вчера в 20:01
Общество

Подсчитаны траты россиян на Новый год

В среднем россияне в 2019 году собираются потратить на Новый год 19,3 тысячи рублей — на 14 процентов больше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики Deloitte.
Lenta.ru 05:27
Происшествия

Названы имена погибших при крушении вертолета Ми-28 на Кубани

В результате крушения боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко.
Газета.Ru 02:59
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК вчера в 11:37
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия вчера в 14:31
Общество

Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей

В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.
Аргументы и Факты 05:39
Общество

Во Владимирской области 31 декабря объявлен выходным

Вместо вторника, 31 декабря, рабочий день в регионе перенесут на субботу, 28 декабря.
REGNUM 05:52
Авто

Skoda показала в России новый Skoda Rapid

Сегодня концерн Skoda решил приятно удивить не только презентацией кроссовера Karoq, но и неожиданным дебютом нового Skoda Rapid для российского рынка.
Новые автомобили вчера в 09:30
Экономика

Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ

Госдума приняла в третьем чтении проект закона об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
RT на русском 05:20
Футбол

Роман Абрамович отклонил предложение о продаже «Челси»

Ранее Роман Абрамович уже отклонил несколько предложений от предпринимателей, которые были готовы заплатить меньше $3 млрд за покупку «Челси».
NewInform вчера в 12:04
Гаджеты

MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X

В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
3DNews 09 декабря в 14:49
Происшествия

Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании

РИА Новости 03:42
Общество

Госдума приняла закон о курилках в аэропортах

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий установку курилок в транзитных зонах аэропортов, передает «Интерфакс».
Дождь 05:51
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Происшествия

Фанат «Зенита» получил три года условно за удар росгвардейца

РИА Новости 04:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное