Экономика

Газета.RuГазета.RuНа Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
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Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку под 2% на покупку жилья на Дальнем Востоке

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На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

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Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

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Хабаровчане могут оформить ипотеку под 2% годовых

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Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

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Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке

Интерфакс09 декабря в 08:50
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский во время обсуждения газового вопроса на саммите «нормандской четверки» в Париже занял жесткую позицию, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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Полосы частот в диапазоне 5 ГГц позволили бы «Ростелекому» сделать сельские точки Wi-Fi более мощными и увеличить радиус их действия, полагает собеседник, близкий к компании.
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Газета.Ru вчера в 05:44
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Коммерсантъ вчера в 23:58
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РИА Новости вчера в 20:05
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Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана

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В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
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