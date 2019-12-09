Экономика

Газета.RuГазета.RuНа Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Читать в источнике
Комментировать303

Подробнее о событии

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

РБК09 декабря в 10:33

Ипотека под 2 %: нюансы, о которых молчат

Амур.инфо01:58

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

РИА Новости09 декабря в 17:25

Ипотека под 2% на Дальнем Востоке может упереться в бюрократизм?

REGNUM09 декабря в 19:40

Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми

Будущее России. Национальные проекты02:00

Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку под 2% на покупку жилья на Дальнем Востоке

ТАСС09 декабря в 10:30

Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке

Интерфакс09 декабря в 08:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Российская газета 02:04
Общество

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Коммерсантъ вчера в 15:47
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Общество

Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 23:26
Авто

Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

Внедорожники следующего поколения Chevrolet Tahoe и Chevrolet Suburban сегодня были представлены на Little Caesars Arena в Детройте, штат Мичиган (США).
Новые автомобили вчера в 22:51
Общество

Раскрыты обстоятельства смерти Юрия Лужкова

REGNUM вчера в 05:55
Шоу-бизнес

С требованием к Полине Гагариной обратилась Екатерина Варнава

В минувший понедельник Екатерина Варнава отметила свое 35-летие. На праздник была приглашена и Полина Гагарина.
Privet-Rostov.ru вчера в 12:39
Политика

«Нагло огрызнулся на Зеленского»: Соловьёв одним фото возмутил укроСМИ

"Российский топ-пропагандист нагло огрызнулся на Зеленского", - под таким заголовком вышла в одном из русофобских СМИ - украинском "Обозревателе" - новость о том, что Соловьёв дал ответ президенту Незалежной.
Царьград 00:01
Происшествия

СК опроверг слухи о новом уголовном деле против якутского «шамана»

В якутском управлении СК РФ в среду опровергли слухи о возбуждении нового уголовного дела в отношении местного "шамана" Александра Габышева.
РИА Новости 02:33
Финансы

ЦБ РФ чуть повысил официальный курс доллара и уронил евро

Банк России повысил с 10 декабря официальный курс доллара США на 0,6 копейки до 63,7244 рубля.
Росбалт 09 декабря в 04:56
Происшествия

В Екатеринбурге горит цех Уральского завода лакокрасочных изделий

Пожар произошел в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге. Об этом в среду ТАСС сообщили на предприятии.
ТАСС 02:45
Экономика

Миронов призвал не кричать о прибавках к пенсии

Прибавки к пенсиям с Нового года являются обычной индексацией, о ней не нужно постоянно кричать.
Инвест-Форсайт вчера в 16:23
Кино

Появился трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом

Piter.tv 08 декабря в 05:19
Политика

Трамп оценил встречу с Лавровым

Известия вчера в 18:53
Футбол

«Зенит» уступил «Бенфике» и вылетел из ЛЧ

В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов санкт-петербургский «Зенит» уступил португальской «Бенфике».
RT на русском вчера в 16:52
Происшествия

Гендиректора петербургского «Метростроя» арестовали по делу о растрате

Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору петербургского ОАО "Метрострой" Николаю Александрову, обвиняемому в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов.
РИА Новости вчера в 15:43
Политика

В оборонный бюджет США заложили санкции против «Северного потока-2»

В проект оборонного бюджета США на 2020 год включили санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток .
ИжевскИнфо.РУ вчера в 02:35
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Lenta.ru вчера в 23:08
Происшествия

СКР завершил расследование дела о нападении на дом Памфиловой

REGNUM 02:37
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Эссен» провел пуск «Калибров» в Черном море

Фрегат ВМФ России "Адмирал Эссен" провел стрельбу "Калибрами" в Черном море, сообщает Минобороны.
РИА Новости вчера в 22:11
Политика

Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Rambler News Service вчера в 14:39
Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
РИА Новости вчера в 20:05
Общество

Минтруд напомнил чиновникам о запрете принимать подарки

В ведомстве напомнили, что получение подарков должностными лицами является нарушением установленного запрета.
REGNUM 00:49
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ 09 декабря в 19:55
Общество

Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей

НДН.инфо 09 декабря в 21:11
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

РБК 02:16
Политика

В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке

В Верховную Раду Украины внесён законопроект об отмене закона о государственном языке.
Вести ФМ вчера в 08:54
Политика

Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины

Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Pravda.Ru 09 декабря в 22:34
Политика

Путин назвал убитого в Берлине чеченца организатором теракта в Москве

Глава государства назвал убитого организатором взрывов в московском метро, сообщает РБК. Я знаю, что в Берлине погиб человек.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 02:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное