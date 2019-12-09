Экономика

Вести.RuВести.RuНа Дальнем Востоке выдали первую ипотеку под 2%

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеке под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке. Программа была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Оператором программы выступает ДОМ.РФ.
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Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми

Будущее России. Национальные проекты02:00

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

РБК09 декабря в 10:33

Первые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых

Интерфаксвчера в 03:11

Новостроек нет, а льготы есть: жители Камчатки об ипотеке под 2%

REGNUMвчера в 02:10

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

РИА Новости09 декабря в 17:25

Ипотека под 2 %: нюансы, о которых молчат

Амур.инфо01:58

Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку под 2% на покупку жилья на Дальнем Востоке

ТАСС09 декабря в 10:30
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Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Происшествия

СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

ТАСС 02:09
Политика

В Кремле отметили важность встречи Лаврова и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом является очень важным моментом.
iReactor 04:46
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс вчера в 05:51
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Общество

ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

Газета.Ru 04:28
Политика

Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду

Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины.
REGNUM 01:41
Общество

Климатолог рассказал, когда зима в Москве станет европейской

Европейский и московский климат теплеют синхронно. Лета сильно жарче у нас не становятся, а зимы ощутимо теплеют.
РИА Новости 03:42
Кино

Тарантино рассказал о планах снять третью часть «Убить Билла»

Американский кинорежиссер и сценарист Квентин Тарантино планирует снять продолжение картины «Убить Билла».
iReactor 04:30
Политика

В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
RT на русском вчера в 12:28
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Футбол

«Наполи» отправил в отставку Анчелотти

Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Газета.Ru вчера в 18:41
Авто

Обновленный Mitsubishi ASX появился у дилеров

В России рестайлинговый Mitsubishi ASX появится через несколько месяцев.
Тавто.Ру 01:15
Политика

Президент Бразилии назвал Грету Тунберг отродьем

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг отродьем, которому уделяется слишком много внимания.
VSE42.RU вчера в 21:12
Общество

На Украине произошел скандал из-за поездки «Мисс Львов» в Москву

Украинцы и местные СМИ раскритиковали обладательницу титула "Мисс Львов – 2018" Наталью Болюх из-за ее поездки в Москву.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество

С Плесецка стартовала ракета со спутником «Глонасс-М»

С космодрома Плесецк стартовала ракета носитель "Союз-2.1б", которая выводит на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М".
Вести.Ru 04:23
Энергетика

США прогнозируют продление сокращения нефтедобычи ОПЕК+ ещё на год

На продление до конца будущего года сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК+ рассчитывает американский минфин, сообщает 10 декабря пресс-службе ведомства.
REGNUM вчера в 13:23
Общество

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Коммерсантъ вчера в 15:47
Политика

Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации

Юристы не проявляют желания защищать Украину на слушаниях международного общественного трибунала, который планируется провести из-за провокации Киева в Керченском проливе.
Известия вчера в 23:05
Экономика

Власти сообщили о закрытии 25 теневых площадок с оборотом ₽38 млрд

Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с Центробанком, ФСБ, МВД и Генпрокуратурой пресекла в 2019 году деятельность 25 теневых площадок с общим оборотом около 38 млрд руб. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает корреспондент РБК.
РБК 04:42
Гаджеты

Названы системные требования PC-версии Detroit: Become Human

В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.
Игромания.ру вчера в 13:41
Происшествия

В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 04:04
Технологии

Windows 7 будет настаивать обновиться до Windows 10

В последнем обновлении для Windows 7 появилось полноэкранное окно, которое предлагает обновиться до Windows 10.
The GEEK 01:23
Политика

Песков: у Путина есть текущая информация по делу Голунова

Президент РФ Владимир Путин обладает текущей информацией по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, но нового там ничего нет, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:39
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости вчера в 02:55
Космос

На МКС отправили 12 бутылок французского «Бордо», но запретили его пить

На станцию отправили целых 12 бутылок изысканного французского «Бордо» по заказу компании Space Cargo Unlimited.
Millionaire.ru 08 декабря в 08:57
Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
Общество

В Совфеде оценили исследование о размере справедливой зарплаты

Ранее стало известно, что 35% жителей России отмечают, что справедливый минимум доходов для работающего человека должен быть выше 50 тыс. рублей.
RT на русском 03:23
Общество

Гуцериев и «Сафмар» подали иск к издателю Forbes в России

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Михаила Гуцериева и его группы «Сафмар» против издателя Forbes в России АО «АС Рус Медиа», следует из данных в картотеке арбитражных дел.
Коммерсантъ 04:23
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