Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеке под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке. Программа была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Оператором программы выступает ДОМ.РФ.

На Дальнем Востоке выдали первую ипотеку под 2%

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