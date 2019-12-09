Экономика
Вести.RuНа Дальнем Востоке выдали первую ипотеку под 2%
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеке под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке. Программа была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Оператором программы выступает ДОМ.РФ.
Читать в источнике
Оценить130
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми
Будущее России. Национальные проекты02:00
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
В Кремле отметили важность встречи Лаврова и Трампа
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом является очень важным моментом.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Общество
ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска
Политика
Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду
Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины.
Общество
Климатолог рассказал, когда зима в Москве станет европейской
Европейский и московский климат теплеют синхронно. Лета сильно жарче у нас не становятся, а зимы ощутимо теплеют.
Кино
Тарантино рассказал о планах снять третью часть «Убить Билла»
Американский кинорежиссер и сценарист Квентин Тарантино планирует снять продолжение картины «Убить Билла».
Политика
В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Футбол
«Наполи» отправил в отставку Анчелотти
Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Авто
Обновленный Mitsubishi ASX появился у дилеров
В России рестайлинговый Mitsubishi ASX появится через несколько месяцев.
Политика
Президент Бразилии назвал Грету Тунберг отродьем
Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг отродьем, которому уделяется слишком много внимания.
Общество
На Украине произошел скандал из-за поездки «Мисс Львов» в Москву
Украинцы и местные СМИ раскритиковали обладательницу титула "Мисс Львов – 2018" Наталью Болюх из-за ее поездки в Москву.
Общество
С Плесецка стартовала ракета со спутником «Глонасс-М»
С космодрома Плесецк стартовала ракета носитель "Союз-2.1б", которая выводит на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М".
Энергетика
США прогнозируют продление сокращения нефтедобычи ОПЕК+ ещё на год
На продление до конца будущего года сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК+ рассчитывает американский минфин, сообщает 10 декабря пресс-службе ведомства.
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации
Юристы не проявляют желания защищать Украину на слушаниях международного общественного трибунала, который планируется провести из-за провокации Киева в Керченском проливе.
Экономика
Власти сообщили о закрытии 25 теневых площадок с оборотом ₽38 млрд
Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с Центробанком, ФСБ, МВД и Генпрокуратурой пресекла в 2019 году деятельность 25 теневых площадок с общим оборотом около 38 млрд руб. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает корреспондент РБК.
Гаджеты
Названы системные требования PC-версии Detroit: Become Human
В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.
Происшествия
В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Технологии
Windows 7 будет настаивать обновиться до Windows 10
В последнем обновлении для Windows 7 появилось полноэкранное окно, которое предлагает обновиться до Windows 10.
Политика
Песков: у Путина есть текущая информация по делу Голунова
Президент РФ Владимир Путин обладает текущей информацией по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, но нового там ничего нет, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Космос
На МКС отправили 12 бутылок французского «Бордо», но запретили его пить
На станцию отправили целых 12 бутылок изысканного французского «Бордо» по заказу компании Space Cargo Unlimited.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Общество
В Совфеде оценили исследование о размере справедливой зарплаты
Ранее стало известно, что 35% жителей России отмечают, что справедливый минимум доходов для работающего человека должен быть выше 50 тыс. рублей.
Общество
Гуцериев и «Сафмар» подали иск к издателю Forbes в России
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Михаила Гуцериева и его группы «Сафмар» против издателя Forbes в России АО «АС Рус Медиа», следует из данных в картотеке арбитражных дел.