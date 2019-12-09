Экономика

Восток-ТелеинформВосток-ТелеинформДмитрий Медведев утвердил льготную ипотеку под 2% на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о льготной ипотеке под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке. Постановлением, которое опубликовано на сайте правительства, утверждены условия программы «Дальневосточная ипотека».
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