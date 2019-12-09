Экономика
Газета.RuНа Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
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Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Спорт
Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Общество
Игорь Руденя участвует в заседании Президиума Совета при Президенте РФ
9 декабря губернатор Тверской области Игорь Руденя в Москве принимает участие в заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Политика
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита в «нормандском формате» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.
Космос
Прогнозированием солнечной активности займутся в Иркутске
В работе ученые задействуют Солнечный телескоп, предназначенный для измерения магнитного поля «Светила» и получения оперативных прогнозов.
Политика
Зеленский назвал пункт о границе самым проигрышным из всех пунктов «Минска»
Пункт минских соглашений о контроле на границе в Донбассе является самым проигрышным для Украины.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году
Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонов по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Общество
Минприроды потребовало не допустить банкротств мусорных операторов
Минприроды потребовало от глав регионов принять меры для стабилизации ситуации в отрасли обращения с отходами и не допустить банкротств мусорных операторов.
Происшествия
В Удмуртии двухлетний ребенок пять дней провел возле умершей матери
В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери.
Спорт
Экс-глава WADA назвал пустой тратой времени подачу Россией иска в CAS
Бывший функционер добавил, что обращение в Спортивный арбитраж — это пустая трата времени и денег для России.
Гаджеты
Asus ROG Phone 2 Strix и Ultimate появились в Европе
Asus ROG Phone 2 Strix оснащен 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а премиальная версия Asus ROG Phone 2 Ultimate получила 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флэш-памяти.
Происшествия
В брянской колонии забили насмерть осужденного
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Политика
Зеленский заявил, что украинцы могут говорить на любом языке
По словам Зеленского, украинцы имеют право говорить на любых языках, в том числе русском.
Политика
Трамп назвал слежку ФБР за его штабом попыткой госпереворота
Президент США Дональд Трамп прокомментировал доклад генерального инспектора минюста США Майкла Хоровитца об обстоятельствах ведения сотрудниками ФБР слежки за окружением Трампа до и после выборов 2016 года.
Политика
Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в Киеве накануне "нормандского" саммита в Париже стали "козырем и аргументом, которым пользовался президент России на переговорах".
Политика
Путин и Зеленский пожали друг другу руки
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как прошло знакомство Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Здоровье
Теперь россияне могут ходить в бассейны без справки
Роспотребнадзор посчитал это требование нарушением прав потребителей. Отныне люди старше 12 лет могут посещать бассейны без справок.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи
Происшествия
Под Пермью водитель задавил двух пешеходов и погиб сам
В результате ДТП водитель автомобиля и оба пешехода получили смертельные травмы.
Общество
Роскачество назвало лучший оливковый майонез
В Роскачестве подвели итоги проверки популярных торговых марок оливкового майонеза, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Политика
Владимир Зеленский: Обмен пленными в Донбассе состоится до конца года
Президент Украины сказал, что прямые переговоры с ДНР и ЛНР невозможны.
Политика
Зеленский предсказал разведение войск в Донбассе в течение восьми лет
Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что для полного разведения сил в Донбассе потребуется до восьми лет, передает ТАСС.
Экономика
В России резко сократилось количество займов «до зарплаты»
Число выданных кредитов «до зарплаты» (сроком на семь дней) в России в третьем квартале текущего года резко сократилось — на 20% до 181 тыс. в сравнении со вторым кварталом, сообщил РБК со ссылкой на подсчеты Объединенного кредитного бюро (ОКБ).