Экономика

Газета.RuГазета.RuНа Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Читать в источнике
Комментировать251

Подробнее о событии

Медведев подписал программу льготной ипотеки для Дальнего Востока

Известиявчера в 08:29

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

РИА Новостивчера в 17:25

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

РБКвчера в 10:33

На Дальнем Востоке утвердили льготную ипотеку

Lenta.ruвчера в 09:46

Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку под 2% на покупку жилья на Дальнем Востоке

ТАССвчера в 10:30

Медведев утвердил дальневосточную ипотеку: все условия

Deita.ruвчера в 21:15

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

RT на русскомвчера в 08:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 01:36, Ашберн
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Спорт

Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии

Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Коммерсантъ вчера в 18:19
Общество

Игорь Руденя участвует в заседании Президиума Совета при Президенте РФ

9 декабря губернатор Тверской области Игорь Руденя в Москве принимает участие в заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
ГТРК Тверь вчера в 09:06
Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита в «нормандском формате» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 19:52
Космос

Прогнозированием солнечной активности займутся в Иркутске

В работе ученые задействуют Солнечный телескоп, предназначенный для измерения магнитного поля «Светила» и получения оперативных прогнозов.
ГЛАС.RU вчера в 09:47
Политика

Зеленский назвал пункт о границе самым проигрышным из всех пунктов «Минска»

Пункт минских соглашений о контроле на границе в Донбассе является самым проигрышным для Украины.
ТАСС вчера в 19:45
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонов по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Общество

Минприроды потребовало не допустить банкротств мусорных операторов

Минприроды потребовало от глав регионов принять меры для стабилизации ситуации в отрасли обращения с отходами и не допустить банкротств мусорных операторов.
РБК вчера в 22:23
Происшествия

В Удмуртии двухлетний ребенок пять дней провел возле умершей матери

В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери.
Известия вчера в 23:28
Происшествия

Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту разбился по пути в Антарктиду

Известия 00:20
Спорт

Экс-глава WADA назвал пустой тратой времени подачу Россией иска в CAS

Бывший функционер добавил, что обращение в Спортивный арбитраж — это пустая трата времени и денег для России.
Говорит Москва 00:55
Гаджеты

Asus ROG Phone 2 Strix и Ultimate появились в Европе

Asus ROG Phone 2 Strix оснащен 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а премиальная версия Asus ROG Phone 2 Ultimate получила 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флэш-памяти.
iXBT.com 00:51
Происшествия

В брянской колонии забили насмерть осужденного

Российская газета 01:05
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU вчера в 02:25
Политика

Зеленский заявил, что украинцы могут говорить на любом языке

По словам Зеленского, украинцы имеют право говорить на любых языках, в том числе русском.
iReactor вчера в 23:17
Политика

Трамп назвал слежку ФБР за его штабом попыткой госпереворота

Президент США Дональд Трамп прокомментировал доклад генерального инспектора минюста США Майкла Хоровитца об обстоятельствах ведения сотрудниками ФБР слежки за окружением Трампа до и после выборов 2016 года.
Российская газета вчера в 18:26
Политика

Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в Киеве накануне "нормандского" саммита в Париже стали "козырем и аргументом, которым пользовался президент России на переговорах".
РИА Новости вчера в 20:17
Политика

Путин и Зеленский пожали друг другу руки

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как прошло знакомство Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
РИА Новости вчера в 12:46
Армия и оружие

Трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

Росбалт 01:14
Здоровье

Теперь россияне могут ходить в бассейны без справки

Роспотребнадзор посчитал это требование нарушением прав потребителей. Отныне люди старше 12 лет могут посещать бассейны без справок.
Оka.fm вчера в 00:00
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
Политика

Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи

Аргументы и Факты вчера в 18:17
Происшествия

Под Пермью водитель задавил двух пешеходов и погиб сам

В результате ДТП водитель автомобиля и оба пешехода получили смертельные травмы.
РИА Новости 00:33
Общество

Роскачество назвало лучший оливковый майонез

В Роскачестве подвели итоги проверки популярных торговых марок оливкового майонеза, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
RT на русском 01:17
Политика

Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Российская газета вчера в 15:41
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ 08 декабря в 21:37
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ 08 декабря в 23:11
Политика

Владимир Зеленский: Обмен пленными в Донбассе состоится до конца года

Президент Украины сказал, что прямые переговоры с ДНР и ЛНР невозможны.
Эхо Москвы 01:30
Политика

Зеленский предсказал разведение войск в Донбассе в течение восьми лет

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что для полного разведения сил в Донбассе потребуется до восьми лет, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:47
Экономика

В России резко сократилось количество займов «до зарплаты»

Число выданных кредитов «до зарплаты» (сроком на семь дней) в России в третьем квартале текущего года резко сократилось — на 20% до 181 тыс. в сравнении со вторым кварталом, сообщил РБК со ссылкой на подсчеты Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Коммерсантъ 01:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное