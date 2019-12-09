Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Политика Путин прокомментировал переговоры с Зеленским В ходе переговоров глава России Владимир Путин провел встречи с лидерами Франции и Германии, а затем и с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонах по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.

Политика Вопрос «разблокирован»: Путин и Зеленский обсудили транзит газа Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным транзит газа и отметил, что вопрос удалось «разблокировать».

Политика Оборонный бюджет США запрещает РСМД наземного базирования Оборонный бюджет США на 2020 год запрещает покупку и развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

Шоу-бизнес Сестра Фриске обвинила Шепелева в растрате ее денег Телеведущий и бывший муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев снимал огромные суммы со счетов певицы, когда она находилась на лечении.

Политика Конгрессмены днем назовут обвинения против Трампа Конгрессмены во вторник в 9.00 по местному времени (17.00 мск) назовут обвинения против президента США Дональда Трампа, пишет газета Washington Post со ссылкой на главу комитета по международным делам палаты представителей США Элиота Энгела.

Экономика Минфин введет новую систему господдержки бизнеса Бизнес сможет получить господдержку лишь в том случае, если не найдет альтернативные источники финансирования на рынке, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов, передает газета «Известия».

Шоу-бизнес Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.

Футбол «Манчестер Сити» может приобрести защитника «Барселоны» Защитник каталонской «Барселоны» Самуэль Юмтити может в зимнее трансферное окно перебраться в Англию, об этом сообщают французские СМИ.

Политика Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.

Политика Эрдоган: Турция не откажется от С-400 Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

Политика «Нормандская четверка» ждет полного прекращения огня в Донбассе Лидеры стран "нормандской четверки" заявили о приверженности полному выполнению режима прекращения огня на востоке Украины до конца текущего года, сообщается в коммюнике, принятом по итогам встречи в Париже.

Хоккей Форвард «Трактора» Кравцов отправлен в ВХЛ Форвард «Трактора» Виталий Кравцов был отправлен в ВХЛ и сыграет за «Челмет» в матче регулярного чемпионата с «Горняком», информирует пресс-служба челябинского клуба.