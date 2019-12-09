Экономика
RT на русскомМедведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
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Политика
Золотые запасы страны Евросоюза решили вернуть из Лондона в свои банки
Некоторые государства, входящие в ЕС, решили вернуть свое золото, хранящееся в Великобритании, на родину.
Политика
Путин прокомментировал переговоры с Зеленским
В ходе переговоров глава России Владимир Путин провел встречи с лидерами Франции и Германии, а затем и с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.
Происшествия
Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду
Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Спорт
В ФИФА отреагировали на решение WADA об отстранении России
В Международной федерации футбола (ФИФА) прокомментировали отстранение России от участия в крупных международных соревнованиях.
Спорт
Путин о решении WADA: наказание не может быть коллективным
Президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции в "нормандском формате" прокомментировал решение WADA по поводу российских спортсменов.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году
Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонах по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Политика
Вопрос «разблокирован»: Путин и Зеленский обсудили транзит газа
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным транзит газа и отметил, что вопрос удалось «разблокировать».
Общество
Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола
Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
Политика
Оборонный бюджет США запрещает РСМД наземного базирования
Оборонный бюджет США на 2020 год запрещает покупку и развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
Происшествия
Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы
Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.
Шоу-бизнес
Сестра Фриске обвинила Шепелева в растрате ее денег
Телеведущий и бывший муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев снимал огромные суммы со счетов певицы, когда она находилась на лечении.
Общество
На выставке в Екатеринбурге заклеили картины с обнаженными женщинами
На выставке в Екатеринбурге заклеили картины с обнаженными женщинами. Стикерами прикрыли соски и зону бикини.
Происшествия
В Ижевске спасли малыша, запертого в квартире с умершей матерью
Напомним, на прошлой неделе в Можге скончался подросток-инвалид, который несколько дней прожил в запертой квартире рядом с телом умершей матери.
Политика
Следующий саммит «нормандской четверки» пройдет в Берлине — Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий саммит лидеров «нормандской четверки» состоится в Берлине, передает ТАСС.
Политика
Конгрессмены днем назовут обвинения против Трампа
Конгрессмены во вторник в 9.00 по местному времени (17.00 мск) назовут обвинения против президента США Дональда Трампа, пишет газета Washington Post со ссылкой на главу комитета по международным делам палаты представителей США Элиота Энгела.
Волейбол
Волейболист казанского «Зенита» задержан в Бразилии за домогательства
Волейболист казанского «Зенита» и сборной Франции Эрвин Нгапет задержан полицией Бразилии по обвинению в сексуальном домогательстве.
Хоккей
Гол и пас Овечкина не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Коламбусу»
Гости смогли без особых проблем разобраться с хозяевами льда, завершив матч со счетом 5:2 в свою пользу.
Экономика
Минфин введет новую систему господдержки бизнеса
Бизнес сможет получить господдержку лишь в том случае, если не найдет альтернативные источники финансирования на рынке, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов, передает газета «Известия».
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна
Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Футбол
«Манчестер Сити» может приобрести защитника «Барселоны»
Защитник каталонской «Барселоны» Самуэль Юмтити может в зимнее трансферное окно перебраться в Англию, об этом сообщают французские СМИ.
Общество
Родители в Москве на пять лет оставили дочь в клинике. Они считают, что та больна
Политика
Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса
Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве
Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Политика
«Нормандская четверка» ждет полного прекращения огня в Донбассе
Лидеры стран "нормандской четверки" заявили о приверженности полному выполнению режима прекращения огня на востоке Украины до конца текущего года, сообщается в коммюнике, принятом по итогам встречи в Париже.
Хоккей
Форвард «Трактора» Кравцов отправлен в ВХЛ
Форвард «Трактора» Виталий Кравцов был отправлен в ВХЛ и сыграет за «Челмет» в матче регулярного чемпионата с «Горняком», информирует пресс-служба челябинского клуба.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.