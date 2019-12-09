Экономика
News-24.ruНа Дальнем Востоке появится ипотека под 2 процента годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал новое постановление, регламентирующее выдачу ипотеки жителям Дальнего Востока. Согласно документу, молодые семьи смогут оформить ипотеку всего под 2 процента годовых.
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Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми
Будущее России. Национальные проекты02:00
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