Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал новое постановление, регламентирующее выдачу ипотеки жителям Дальнего Востока. Согласно документу, молодые семьи смогут оформить ипотеку всего под 2 процента годовых.

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2 процента годовых

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