Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.

Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке

Здоровье Количество выявленных случаев заражения ВИЧ в Ростове выросло вдвое До 2018 года в городе в среднем выявляли до 250 случаев в год, в 2018 году выявили 550 новых ВИЧ-инфицированных, а в 2019-м уже свыше 470.

Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».

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Политика В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.

Политика Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.

Экономика Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.