Экономика
ИнтерфаксМедведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке
Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.
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Медведев подписал постановление об ипотеке под 2 процента для дальневосточников
Комсомольская правда10:39
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Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
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Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
Кино
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Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве старшей сестры, в квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси.
Финансы
Курс доллара снизился до 63,7 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 63,7 рубля.
Фигурное катание
Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Олимпийская чемпионка Алина Загитова, шедшая второй после первого дня соревнований, с падением прокатала произвольную и заняла последнее шестое место (205,23).
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Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Политика
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Евгений Петросян женился на молодой помощнице
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Политика
Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot, заявил Эрдоган
Анкара не откажется от российских систем ПВО С-400 ради того, чтобы купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Шоу-бизнес
34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью
34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью Кроме того, Агния поделилась первым снимком наследника, сделанным в больничной палате.
Политика
Зеленский принес на саммит в Париже «шпаргалку» на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский принес на переговоры в «нормандском формате» бумагу с рукописным текстом на русском языке.
Экономика
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Общество
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Общество
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Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Происшествия
Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке
Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.