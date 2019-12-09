Экономика

Газета.RuГазета.RuНа Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
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Медведев утвердил дальневосточную ипотеку: все условия

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Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

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РБКвчера в 10:33

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ТАССвчера в 10:30

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На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

РИА Новостивчера в 17:25
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Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиктиду

Самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился.
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Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в Киеве накануне "нормандского" саммита в Париже стали "козырем и аргументом, которым пользовался президент России на переговорах".
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Советская актриса Драпеко положительно оценила военный фильм «Ржев»

Глас Народа вчера в 03:37
Общество

В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
РБК вчера в 10:10
Политика

Конгрессмены США согласовали оборонный бюджет в $738 млрд

Члены Палаты представителей и Сената Конгресса США объявили, что достигли соглашения об оборонном бюджете страны на 2020 год в размере $738 млрд.
ТАСС вчера в 22:45
Спорт

Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии

Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Коммерсантъ вчера в 18:19
Технологии

Начался открытый бета-тест лаунчера GOG Galaxy 2.0

CD Projekt объявила о начале открытого бета-теста GOG Galaxy 2.0.
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Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро Москвы

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Политика

Зеленский назвал свои политические принципы

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» назвал принципы, на которых строится его политика, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 21:00
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РИА Новости 08 декабря в 09:08
Политика

Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
РИА Новости вчера в 18:11
Происшествия

Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы

Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.
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Игры

Анонсирована новая часть BioShock

Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
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Шоу-бизнес

Анна Большова рассказала, почему 20 лет не общается с матерью

Актриса Анна Большова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что не общается со своей матерью Натальей Михайловной уже 20 лет.
Вечерняя Москва вчера в 16:57
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Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа

Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
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Хоккей

«Калгари» обыграл «Колорадо», Ничушкин забил гол

Форвард "Эвеланш" Валерий Ничушкин стал автором гола. Российский нападающий забросил пятую шайбу за последние 8 матчей.
Sportbox.RU вчера в 23:59
Экономика

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Lenta.ru вчера в 04:31
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
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Общество

Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck

Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.
РИА Новости вчера в 21:10
Транспорт

«ИрАэро» открывает продажи билетов по субсидируемым направлениям на 2020 год

Сегодня, 10 декабря, в пресс-службе авиакомпании "ИрАэро" сообщили о старте продаж билетов по субсидируемым направлениям на 2020 год.
Байкал24 вчера в 23:14
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Политика

Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Российская газета вчера в 15:41
Общество

Волгоградцы узнали, что запрещено делать в Романов день 10 декабря

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Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
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Гаджеты

HarmonyOS в смартфонах Huawei и Honor появится в 2020 году

На недавней конференции представитель Huawei Ван Чэн Лу заявил, что в HarmonyOS в следующем году появится на смартфонах.
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Общество

Рождественское граффити Бэнкси появилось в Бирмингеме

Рождественское граффити уличного художника Бэнкси появилось в британском городе Бирмингеме.
Газета.Ru вчера в 11:35
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