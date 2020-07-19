На Дальнем Востоке продолжились акции в поддержку Фургала
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Обновлено в 13:59 Восьмой день Дальний Восток митингует в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала. На акцию солидарности во Владивостоке 19 июля вышли несколько сотен человек. Люди выступали не только в поддержку Фургала — у многих были плакаты с надписями «Я/Мы Дальний Восток».В источнике
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