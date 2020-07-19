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BFM.ru
BFM.ru

На Дальнем Востоке продолжились акции в поддержку Фургала

Обновлено в 13:59 Восьмой день Дальний Восток митингует в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала. На акцию солидарности во Владивостоке 19 июля вышли несколько сотен человек. Люди выступали не только в поддержку Фургала — у многих были плакаты с надписями «Я/Мы Дальний Восток».В источнике
Подробнее о событии
МР7.ру

Стихийный протест в Хабаровске не утихает даже на девятый день

МР7.ру05:52
Deita.ru

Дальний Восток продолжил митинговать в поддержку Фургала

Deita.ru05:45
Интерфакс

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Интерфакс22:50
Росбалт

В городах Дальнего Востока возобновились митинги в поддержку Фургала

Росбалт01:43
РБК

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

РБК01:21
News.ru

Жители Дальнего Востока девятый день подряд выходят на акции из-за Фургала

News.ru23:41
AmurMedia.ru

Не щадя дитя своего: участники несогласованной акции в Хабаровске привели детей в 40° зной

AmurMedia.ru03:03

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
RT на русском06:16
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«Ювентус» сделал предложение «Аталанте» по трансферу Сапаты

По информации источника, руководство туринского клуба уже сделало предложение «Аталанте» в размере 30 миллионов евро, а также включило в сделку 27-летнего вратаря Маттиа Перина, который в настоящее время защищает ворота «Дженоа» на правах аренды.
Матч ТВ07:06

Месси сегодня может установить исторический рекорд Ла Лиги

Основным конкурентом аргентинца в борьбе за звание лучшего голеадора турнира в текущем сезоне является нападающий «Реала» Карим Бензема.В нынешнем сезоне Месси принял участие в 32 матчах, в которых забил 23 гола и сделал 22 результативные передачи.
Vprognoze.ru02:13

Ученые выявили ответственные за адаптацию клетки головного мозга

Специалисты из Университета Вандербильта в штате Теннесси выявили нейроны, которые помогают другим нейронным цепям преодолевать затруднения, а также усиливать сигналы поступающей информации, сообщает ТАСС.
Моя Москва.онлайн04:46

Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru05:07
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Премьер Чехии допустил отсутствие итогового соглашения на саммите ЕС

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, представляющий страну на проходящем в воскресенье внеплановом саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе, заявил, что не исключает возможности, что его участникам не удастся достичь соглашения.
Известия06:13
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