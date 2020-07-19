Общество
BFM.ruНа Дальнем Востоке продолжились акции в поддержку Фургала
Восьмой день Дальний Восток митингует в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала. На акцию солидарности во Владивостоке 19 июля вышли люди, не только выступающие в поддержку Фургала: у многих были плакаты с надписями «Я/Мы Дальний Восток». Акция проходила под видом кормления голубей.
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Футбол
ФК «Краснодар» проведет домашний матч с «Динамо» в рамках РПЛ
Все матчи 23-го тура пройдут при аудитории, которая не превышает 10% от вместимости стадиона.
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Погибший в Донбассе наемник из Эстонии снял свою смерть на видео
ФАН 17 июля в 08:51
Наука
В США рассказали, какие страны являются лидерами по внедрению ИИ в боевые машины
Искусственный интеллект (ИИ) сегодня является неотъемлемой частью гонки вооружений.
ПолитРоссия 08:21
Авто
В Сети появились первые фото нового BMW X1
В Сети появились первые шпионские фотографии нового кроссовера BMW X1.
Дни24 вчера в 09:20
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 103 человек
На 19 июля в Ростовской области у 11 419 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 271,8 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:55
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер вчера в 03:40
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM вчера в 11:07
Происшествия
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане
В Московской области обнаружен труп пожилой женщины, спрятанный в чемодане.
Российская газета 05:43
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Футбол
Генеральный директор «Химок» прокомментировал выход команды в финал Кубка России
Генеральный директор «Химок» Василий Иванов в беседе с «СЭ» поделился своим мнением об уверенной победе над «Уралом» в полуфинале Кубка России.
Спорт-Экспресс 08:25
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
РИА Новости 07:59
Космос
Ученые обнаружили две экзопланеты, на которых возможна жизнь
V-kosmose.com 16 июля в 11:00
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Певец Игорь Николаев улетел отдыхать на частном самолете
Российский музыкант Игорь Николаев вызвал общественный резонанс тем, что на частном самолете увез своих родных на отдых.
Общественная служба новостей вчера в 19:53
Здоровье
Доктор Мясников назвал нормой потребления три чашки кофе в день
Как сообщает ToDay News Ufa, кофе не может быть вредным для цвета лица, гипертонии, аритмии.
ToDay News Ufa вчера в 15:57
Происшествия
Основной фигурант дела о торговле младенцами объявлен в розыск
Следователи объявили в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей – юриста Константина Свитнева.
Газета.Ru 07:26
Политика
В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса
Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru 04:21
Общество
Выявлен новый ранний симптом коронавируса COVID-19
Gazeta.SPb 17 июля в 15:11
Общество
В России испытали новый снаряд для РСЗО
Украина.ру 08:29
Армия и оружие
На сторону ДНР перешел еще один украинский военнослужащий
КП - Донецк 17 июля в 03:56
Здоровье
Специалисты составили топ-5 продуктов для эффективного похудения
Пятым продуктом эксперты называют овощи из-за высокого содержания клетчатки.
Слово и Дело 01:48
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты
Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.
Пенза-Пресс 17 июля в 08:48
Игры
Разработчики показали релизный трейлер Crysis Remastered для Switch
Разработчики из Crytek опубликовали новый трейлер игры Crysis Remastered, которая уже 23 июля выйдет на консоли Nintendo Switch.
The GEEK 02:08
Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
Субсидии предоставляются до пятнадцатого августа. Выплаты можно получить, подав заявление в бумажном или электронном виде.
Evo-rus.com 07:13