Восьмой день Дальний Восток митингует в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала. На акцию солидарности во Владивостоке 19 июля вышли люди, не только выступающие в поддержку Фургала: у многих были плакаты с надписями «Я/Мы Дальний Восток». Акция проходила под видом кормления голубей.

На Дальнем Востоке продолжились акции в поддержку Фургала

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