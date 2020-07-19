Общество

BFM.ruBFM.ruНа Дальнем Востоке продолжились акции в поддержку Фургала

Восьмой день Дальний Восток митингует в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала. На акцию солидарности во Владивостоке 19 июля вышли люди, не только выступающие в поддержку Фургала: у многих были плакаты с надписями «Я/Мы Дальний Восток». Акция проходила под видом кормления голубей.
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На Дальнем Востоке девятый день идут митинги в поддержку Фургала

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На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

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Столица Свчера в 04:36
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