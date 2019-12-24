Происшествия

Газета.RuГазета.RuНазваны предварительные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае

Появились версии крушения истребителя пятого поколения Т-50 "Су-57" в Хабаровском крае, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя силовых структур. Как заявил источник, основными из них являются техническая неисправность судна и ошибка пилотирования.
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с чего всё началось

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57, летчик выжил

Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50. В 2017-м главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев сообщил, что серийным названием боевой машины станет Су-57.
РИА Новости00:25

Подробнее о событии

Расследованием крушения Су-57 в Хабаровском крае займется спецкомиссия

Губерния02:21

Истребитель Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае

Хабаровский край сегоднявчера в 22:55

Названы две версии крушения истребителя Су-57 в Хабаровском крае

AmurMedia.ru01:39

Разбившийся Су-57 был первым серийным образцом

Интерфакс02:07

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 был первым серийным образцом

РБК03:06

Названы основные версии крушения Су-57 в Хабаровском крае

РИА Новости02:46

Что известно об аварии Су-57 в Хабаровском крае

ТАСС03:38
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Общество

СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье.
Lenta.ru вчера в 18:40
Финансы

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Акции "Сургутнефтегаза" в понедельник переписали свой исторический максимум, достигнутый в 2006 году.
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В Крыму арестован россиянин по делу о госизмене

В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене.
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"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Происшествия

Главу МВД Татарстана наказали за привлечение детей на учения полиции

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, а непосредственных организаторов мероприятия – уволить.
РИА Новости 03:25
Энергетика

В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
RT на русском 02:30
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад девушку из Томска нашли в Красноярске

Евразия Daily 22 декабря в 23:54
Кино

Кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года

ТАСС 02:21
Шоу-бизнес

Тигран Кеосаян пришел к Борису Корчевникову с двумя женами

Известный кинорежиссер Тигран Кеосаян пришел в студию программы «Судьба человека» к Борису Корчевнику с двумя женами.
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Политика

Адвокат Трампа считает четырех послов США в Киеве ставленниками Сороса

Американский финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович, которая в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию президента Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.
ТАСС вчера в 17:49
Кино

Netflix начнет сражаться с монстрами

История ведьмака началась еще в 1986 году, когда польский писатель Анджей Сапковский, написал свой первый сборник повестей о приключениях наемного охотника на монстров в вымышленном мире под названием Неверленд.
Коммерсантъ FM 22 декабря в 07:15
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Российская газета 00:11
Политика

Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину

Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».
Эхо Москвы вчера в 19:03
Общество

Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год

RT на русском 00:55
Общество

Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном

Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Salt Mag 03:26
Кино

Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
РИА Новости вчера в 16:48
Происшествия

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия вчера в 04:45
Биатлон

Губерниев отреагировал на назначение Польховского вице-президентом СБР

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил назначение Валерия Польховского на пост вице-президента Союза биатлонистов России по обеспечению сборных команд.
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Политика

Nord Stream 2 AG сообщил о продолжении укладки «Северного потока-2»

«В настоящее время проложено 2,3 тысячи километров трубопровода, строительство завершено на 93,5%. Мы все продолжаем работы по скорейшему вводу проекта в эксплуатацию для поддержания энергетической безопасности Европы», – сообщил Йенс Мюллер.
RuNews24.ru вчера в 11:24
Общество

Медведев утвердил новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся правил проведения экзамена для получения водительских прав.
Известия 03:21
Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
Транспорт

В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур

Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
RT на русском 01:50
Экономика

Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освободить от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Известия 02:59
Политика

Лавров объяснил, как Россия ответит на американские санкции

Россия ответит на санкции США без ущерба для себя.
URA.Ru 22 декабря в 09:25
Шоу-бизнес

Александр Цекало выкупил у бывшей жены свою фамилию

Известный продюсер Александр Цекало заплатил своей бывшей жене деньги — сумма осталась неизвестной — за то, чтобы она вернула себе свою девичью фамилию Галушка.
REGNUM 02:01
Единоборства

Кадыров не сомневается в победе над Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен выиграть бой у бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, передает РИА "Новости".
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Общество

В торговых центрах продали подделок на 25 миллиардов рублей

Общий оборот нелегальных товаров в "островках" торговых центров превышает 25 миллиардов рублей в год, а большинство продавцов свободно признаются в работе с незаконной продукцией.
Российская газета 02:49
Политика

Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»

Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
РИА Новости 03:19
Происшествия

У метро «Беговая» в Петербурге возник коллапс из-за серьезного ДТП

Серьезная дорожная авария недалеко от станции метро «Беговая» в Приморском районе Петербурга привела к коллапсу — движение частично перекрыто, на месте работают оперативные службы.
REGNUM 01:33
Общество

Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
РБК вчера в 10:52
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