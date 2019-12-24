Происшествия
Газета.RuНазваны предварительные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
Появились версии крушения истребителя пятого поколения Т-50 "Су-57" в Хабаровском крае, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя силовых структур. Как заявил источник, основными из них являются техническая неисправность судна и ошибка пилотирования.
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с чего всё началось
Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50. В 2017-м главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев сообщил, что серийным названием боевой машины станет Су-57.РИА Новости00:25
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Netflix начнет сражаться с монстрами
История ведьмака началась еще в 1986 году, когда польский писатель Анджей Сапковский, написал свой первый сборник повестей о приключениях наемного охотника на монстров в вымышленном мире под названием Неверленд.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
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Общество
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Общество
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Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
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Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Губерниев отреагировал на назначение Польховского вице-президентом СБР
Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил назначение Валерия Польховского на пост вице-президента Союза биатлонистов России по обеспечению сборных команд.
Политика
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Общество
Медведев утвердил новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся правил проведения экзамена для получения водительских прав.
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В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур
Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
Экономика
Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освободить от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Лавров объяснил, как Россия ответит на американские санкции
Россия ответит на санкции США без ущерба для себя.
Шоу-бизнес
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Известный продюсер Александр Цекало заплатил своей бывшей жене деньги — сумма осталась неизвестной — за то, чтобы она вернула себе свою девичью фамилию Галушка.
Единоборства
Кадыров не сомневается в победе над Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен выиграть бой у бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, передает РИА "Новости".
Общество
В торговых центрах продали подделок на 25 миллиардов рублей
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Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
Происшествия
У метро «Беговая» в Петербурге возник коллапс из-за серьезного ДТП
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Общество
Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»
«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.