Экономика
Страна Советов on-lineНа Дальнем Востоке решено выдавать ипотеку под 2% годовых
Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы «Дальневосточная ипотека» для молодых семей. Эта программа предусматривает выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей.
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Банк ДОМ.РФ одобрил льготные ипотечные кредиты на Дальнем Востоке на 350 млн рублей
ТАСС12 декабря в 07:48
ДОМ.РФ одобрил льготные ипотечные кредиты на Дальнем Востоке на 350 млн рублей
Будущее России. Национальные проекты12 декабря в 07:59
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Общество
Минюст РФ хочет изменить правила взыскания долгов
Министерство юстиции Российской Федерации опубликовало проект закона, в котором предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
Общество
Более 10 тыс. российских школ запретили мобильные телефоны на уроках
Министр просвещения России Ольга Васильева назвала количество школ, в которых запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках.
Политика
Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже
Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко некоторые участники "нормандского саммита" слишком бурно обсуждали Минские соглашения, но Россия действовала эффективно, не дав их изменить.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
Политика
ЛНР требует от Киева согласования поправок в конституцию с Донбассом
Луганская народная республика требует от Киева согласовать с Донбассом (ДНР и ЛНР) поправки в конституцию Украины.
Кино
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
В январе—ноябре 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших господдержку, окупились в прокате, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на «Голосе»
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек
Заказной автобус с 53 пассажирами, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся, в результате чего пострадали семь человек.
Политика
Посол России сравнил политику США в КНДР со «слоном в посудной лавке»
Мацегора отметил, что у России и США есть общее стремление к денуклеаризации Корейского полуострова, однако, по его мнению, Вашингтон, ведя санкционную политику в отношении КНДР, действует против собственных интересов.
Наука
Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты
Общество
Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун
Общество
В Лондоне перенесли заседание суда по экстрадиции Ассанжа
Заседание магистратского суда района Вестминстер в Лондоне по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа перенесено на 19 декабря, поскольку подсудимый не смог ознакомиться с материалами дела из-за технических проблем, соответствующее решение в пятницу вынес судья по делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Происшествия
Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии
Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин находится в нормальном состоянии после второго за неделю ДТП.
Армия и оружие
КНДР провела испытания на космодроме Сохэ
Ранее Академия обороных наук КНДР уже заявляла, что 7 декабря успешно провела важное для Северной Кореи испытание на космодроме Сохэ.
Общество
Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
Шоу-бизнес
Британский актер Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака
Британский актер Колин Ферт развелся с супругой после 22 лет совместной жизни.
Происшествия
Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
Армия и оружие
F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
В мае американское издание The Drive написало, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупке алкоголя
Роспотребнадзор напомнил, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, а покупать алкоголь следует в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию, размещенную в доступном для ознакомления месте.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Экономика
Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн
Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Происшествия