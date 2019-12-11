Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы «Дальневосточная ипотека» для молодых семей. Эта программа предусматривает выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей.

На Дальнем Востоке решено выдавать ипотеку под 2% годовых

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