Восемь школ Благовещенская эвакуировали из-за поступивших сообщений о минировании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МВД по Амурской области.

Политика Порошенко на Майдане закидали яйцами Видео как на сегодняшнем митинге оппозиции в центре Киева экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами появилось в YouTube, об этом сообщает «Лента.ру».

Общество С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги Первым законопроектом предлагается пополнить список "неприкосновенных" доходов целым рядом пенсий: страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями по государственному пенсионному обеспечению, пенсионным обеспечением военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособиями по временной нетрудоспособности.

Общество Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.

Здоровье Число больных гипертонией выросло в России Главный внештатный кардиолог Минздрава России по ЦФО, УФО, СФО и ДФО Сергей Бойцов рассказал в беседе с изданием, что эти цифры показывают число пациентов, у которых этот диагноз был выявлен впервые.

Экономика Россия обошла США и догоняет Европу Россия вовсе не является страной с самыми низкими тарифами на электроэнергию в Европе, следует из расчетов «Сообщества потребителей энергии» (объединяет крупные промышленные компании).

Футбол Президент ЦСКА призвал к отставке главу департамента судейства РФС Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Александр Егоров должен покинуть свой пост.

Политика Условия разрешения спора по газу с Украиной назвал Медведев Глава правительства в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым (ВГТРК) 7 декабря сказал: — Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям.

Экономика Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино "По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.