Происшествия

Газета.RuГазета.RuШколы Благовещенска эвакуированы из-за сообщений о минировании

Восемь школ Благовещенская эвакуировали из-за поступивших сообщений о минировании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МВД по Амурской области.
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Несколько учебных заведений эвакуировали в Хабаровске после сообщений о минировании

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