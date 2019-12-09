Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

Несколько школ Благовещенска эвакуировали из-за поступивших по электронной почте сообщений о минировании, которые оказались ложными, сообщает УМВД по Амурской области.
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Сообщения о взрывных устройствах в школах городов ДФО не подтвердились

ТАССвчера в 23:54

В Благовещенске эвакуировали школы из-за ложных сообщений о минировании

RT на русскомвчера в 21:33

Телефонные террористы «заминировали» школы на Дальнем Востоке

Известиявчера в 20:48

Школы и вузы на Дальнем Востоке эвакуируют из-за угрозы взрыва

Коммерсантъвчера в 20:28

На Дальнем Востоке эвакуировали несколько школ из-за сообщений о бомбах

РБКвчера в 20:11

В Благовещенске школы проверили из-за сообщений о минировании

Московский Комсомолецвчера в 22:38

Сообщения о минировании школ в Хабаровском крае не подтвердились

РИА Новости00:09
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Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше

Пересматривать или не пересматривать ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.
РБК вчера в 23:00
Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 23:55
Общество

Якутский шаман возобновил поход в Москву для «изгнания Путина»

Говорит Москва вчера в 06:27
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской получила новую травму

Экспресс газета 07 декабря в 11:10
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Политика

Саммит «нормандской четверки» пройдет в Париже

Напомним, что по итогам последней встречи «нормандской четверки», которая прошла в Ереване 19 октября 2016 года, министры четырех стран получили задание создать дорожную карту по выполнению минских договоренностей, которые были подписаны после начала конфликта на востоке Украины.
Вечерняя Москва 00:21
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Политика

В Минске шествие против интеграции направилось к посольству России

RT на русском вчера в 08:45
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета вчера в 19:35
Гаджеты

Раскрыт первый смартфон Xiaomi с селфи-камерой под экраном

Уже давно известно, что Xiaomi и Oppo готовят к выходу инновационные смартфоны с подэкранными селфи-камерами.
Ferra вчера в 05:02
Происшествия

Полицейский использовал виски вместо стеклоочистителя в Новосибирске

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись того, как сотрудник ДПС залил виски в бачок для стеклоочистителя.
Газета.Ru вчера в 23:15
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Известия вчера в 06:31
Происшествия

В Новой Зеландии около ста человек были у вулкана в момент извержения

РИА Новости вчера в 23:08
Шоу-бизнес

Дикая кошка оставила глубокие раны на руке Тимати

Рэпер Тимати показал в Instagram фото, на котором запечатлены глубокие раны, которые оставила на его руке дикая кошка.
Актуальные Новости вчера в 06:09
Армия и оружие

Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол

В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
Российская газета вчера в 18:11
Общество

«Тинькофф» объединил все сервисы в одном окне

Банк «Тинькофф» обновил приложение: в нем появится окно «Сервисы», в котором представлены все и финансовые, и потребительские услуги, рассказал представитель банка.
Ведомости вчера в 16:20
Культура

Журову высмеяли в стихах за предложение поднять пенсионный возраст

Депутат Госдумы Светлана Журова стала объектом резкой критики и насмешек после того, как заявила о желании пенсионеров поднять пенсионный возраст.
News.ru вчера в 22:34
Футбол

Президент ЦСКА призвал к отставке главу департамента судейства РФС

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Александр Егоров должен покинуть свой пост.
Давыдов.Индекс вчера в 07:57
Политика

МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 млрд долларов

Международный валютный фонд достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года.
Вести.Ru 07 декабря в 19:11
Наука

Ученые разработали способ спасения осетра от браконьеров

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики СО РАН разработали метод, позволяющий отличить икру и филе осетровых рыб, выращенных в промышленных условиях, от икры и филе их диких сородичей.
Политическая Экспертиза вчера в 22:28
Общество

Минпросвещения предложило варианты повышения зарплат учителям

Министерство просвещения РФ предложило сценарии повышения зарплат учителей. Соответствующий документ был направлен в Минтруд.
VSE42.RU 07 декабря в 23:11
Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Известия 07 декабря в 16:02
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом

В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
Известия вчера в 02:46
Общество

Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить

Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Газета.Ru вчера в 21:43
Кино

Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»

Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Rambler News Service 06 декабря в 07:16
Политика

Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане

Экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции «Красные линии для Зеленского», участники которой вышли на майдан, чтобы огласить «красные линии», за которые не должна выходить Украина на саммите в «нормандском формате».
Известия вчера в 13:40
Происшествия

На юго-западе Москвы погибли два подростка

По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
ТАСС вчера в 15:09
Гаджеты

75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S стал более чем вдвое дешевле

Xiaomi Mi TV 4S с 4 К экраном был представлен год назад, и сейчас китайский производитель распродает данную модель с 75-дюймовым экраном.
Astera 07 декабря в 04:43
Авто

Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет выше

"Мнение общественности было бы совершенно иным, если бы люди проводили аналогию лишь с последними моделями LADA, например, XRAY или Vesta, а не с теми, которые с давних времен стоят в гараже у дедушки или куплены родителями больше десятка лет назад", - сообщает Autonews.ru.
Новые автомобили 06 декабря в 03:06
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
РИА Новости вчера в 20:44
Как работают Яндекс.Новости?
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