Происшествия
РИА НовостиВ Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
Несколько школ Благовещенска эвакуировали из-за поступивших по электронной почте сообщений о минировании, которые оказались ложными, сообщает УМВД по Амурской области.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:25, Ашберн
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше
Пересматривать или не пересматривать ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.
Общество
Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР
В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Общество
Якутский шаман возобновил поход в Москву для «изгнания Путина»
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской получила новую травму
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Политика
Саммит «нормандской четверки» пройдет в Париже
Напомним, что по итогам последней встречи «нормандской четверки», которая прошла в Ереване 19 октября 2016 года, министры четырех стран получили задание создать дорожную карту по выполнению минских договоренностей, которые были подписаны после начала конфликта на востоке Украины.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
В Минске шествие против интеграции направилось к посольству России
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Гаджеты
Раскрыт первый смартфон Xiaomi с селфи-камерой под экраном
Уже давно известно, что Xiaomi и Oppo готовят к выходу инновационные смартфоны с подэкранными селфи-камерами.
Происшествия
Полицейский использовал виски вместо стеклоочистителя в Новосибирске
Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись того, как сотрудник ДПС залил виски в бачок для стеклоочистителя.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Происшествия
В Новой Зеландии около ста человек были у вулкана в момент извержения
Шоу-бизнес
Дикая кошка оставила глубокие раны на руке Тимати
Рэпер Тимати показал в Instagram фото, на котором запечатлены глубокие раны, которые оставила на его руке дикая кошка.
Армия и оружие
Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол
В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
Общество
«Тинькофф» объединил все сервисы в одном окне
Банк «Тинькофф» обновил приложение: в нем появится окно «Сервисы», в котором представлены все и финансовые, и потребительские услуги, рассказал представитель банка.
Культура
Журову высмеяли в стихах за предложение поднять пенсионный возраст
Депутат Госдумы Светлана Журова стала объектом резкой критики и насмешек после того, как заявила о желании пенсионеров поднять пенсионный возраст.
Футбол
Президент ЦСКА призвал к отставке главу департамента судейства РФС
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Александр Егоров должен покинуть свой пост.
Политика
МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 млрд долларов
Международный валютный фонд достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года.
Наука
Ученые разработали способ спасения осетра от браконьеров
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики СО РАН разработали метод, позволяющий отличить икру и филе осетровых рыб, выращенных в промышленных условиях, от икры и филе их диких сородичей.
Общество
Минпросвещения предложило варианты повышения зарплат учителям
Министерство просвещения РФ предложило сценарии повышения зарплат учителей. Соответствующий документ был направлен в Минтруд.
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом
В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
Общество
Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить
Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Политика
Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане
Экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции «Красные линии для Зеленского», участники которой вышли на майдан, чтобы огласить «красные линии», за которые не должна выходить Украина на саммите в «нормандском формате».
Происшествия
На юго-западе Москвы погибли два подростка
По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
Гаджеты
75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S стал более чем вдвое дешевле
Xiaomi Mi TV 4S с 4 К экраном был представлен год назад, и сейчас китайский производитель распродает данную модель с 75-дюймовым экраном.
Авто
Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет выше
"Мнение общественности было бы совершенно иным, если бы люди проводили аналогию лишь с последними моделями LADA, например, XRAY или Vesta, а не с теми, которые с давних времен стоят в гараже у дедушки или куплены родителями больше десятка лет назад", - сообщает Autonews.ru.
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.