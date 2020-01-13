Происшествия
КоммерсантъНа Дальнем Востоке снова «заминировали» образовательные учреждения
Прошлый раз в школы и вузы на Дальнем Востоке анонимные сообщения о взрывных устройствах поступали в декабре. Тогда под атаку лжеминеров попали образовательные учреждения Хабаровского края, Комсомольска-на-Амуре и соседней Еврейской автономии, Благовещенска и Владивостока.
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Политика
Климкин назвал Украину сырьевым придатком
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.
Общество
Министр просвещения рассказала о новшествах в школьных аттестатах
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Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери
Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
Общество
Минтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью
По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера.
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Хоккей
Илья Ковальчук забил первый гол за «Монреаль»
Гол в ворота «Оттавы», ставший для Ковальчука первым в новой команде, позволил «Монреалю» впервые за 8 поединков одержать победу – 2:1 в овертайме.
Футбол
АЕК потерпел первое поражение под руководством Карреры
АЕК потерпел поражение от ПАОК в мачте 18-го тура чемпионата Греции.
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Альбина Джанабаева, похоже, сняла «вето» на публикацию фотографий и видео своих сыновей, рожденных от Валерия Меладзе.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Авто
Новые кроссоверы Kia Seltos начали поступать к российским дилерам
Российские дилеры начали получать от компании Kia новые компактные кроссоверы Kia Seltos, которые были собраны в Калининграде.
Политика
Преемником Путина станет один из губернаторов, уверены на Западе
В сценарии развития судьбы России, предложенном швейцарским изданием, говорится, что президентом нашей страны станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он же бывший охранник Путина.
Экономика
Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»
Счетная палата проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
Космос
Роскосмос выделит восемь миллиардов рублей на корабль «Орёл»
Госкорпорация Роскосмос намерена потратить более восьми миллиардов рублей на производство серийного корабля нового поколения «Орёл».
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Происшествия
Женщину с ребенком сбил таксист на переходе во Владивостоке
Таксист 12 января сбил женщину с ребенком, которые в этот момент направлялись через переход во Владивостоке.
Общество
Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов на связь
Сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") - с 16 января, соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года.
Музыка
Юный пятничанин выступил на сцене московской Гнесинской школы
Наука
Создали слиток золота из пластика
Швейцарские исследователи из лаборатории ETH разработали легкое 18-каратное золото из пластика.
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Хоккей
Квартальнов о поражении от «Адмирала»: «Мы не заслужили победы»
Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов признал, что его команда по всем статьям проиграла сегодня во Владивостоке «Адмиралу» (1:5). Об этом сообщает пресс-служба клуба из столицы Татарстана.
Шоу-бизнес
Певица Пелагея рассказала о разводе с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея, которая в конце декабря объявила о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, рассказала о расставании.
Политика
Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову
Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Общество
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами.
Шоу-бизнес
Мария Миронова впервые показала младшего сына
Мария Миронова впервые показала младшего сына Актриса выложила трогательный снимок.