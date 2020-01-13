Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъНа Дальнем Востоке снова «заминировали» образовательные учреждения

Прошлый раз в школы и вузы на Дальнем Востоке анонимные сообщения о взрывных устройствах поступали в декабре. Тогда под атаку лжеминеров попали образовательные учреждения Хабаровского края, Комсомольска-на-Амуре и соседней Еврейской автономии, Благовещенска и Владивостока.
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Школы Владивостока проверяют после сообщений о минировании

Владивосток-Новости22:13

Во Владивостоке школу эвакуировали из-за сообщения о минировании

РИА Новости19:10

Арену «Ерофей» и бассейн «Дельфин» эвакуировали из-за сообщений об угрозе минирования

AmurMedia.ru20:38

Десять школ Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании

Интерфакс20:32

Половина хабаровских школ проверена после сообщений о взрывных устройствах

ТАСС22:19

Детей эвакуировали из 10 школ Владивостока из-за сообщений о минировании (обновляется)

PrimaMedia.ru18:40

Из-за угрозы взрыва в Хабаровске опять эвакуируют школы

Губерния20:28
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.
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По словам Васильевой, сегодня многие школы оценивают способности ребенка по этим предметам именно зачетами и незачетами, но при получении аттестата следует выставлять оценку по пятибалльной системе.
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Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут

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Новые кроссоверы Kia Seltos начали поступать к российским дилерам

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Преемником Путина станет один из губернаторов, уверены на Западе

В сценарии развития судьбы России, предложенном швейцарским изданием, говорится, что президентом нашей страны станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он же бывший охранник Путина.
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Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»

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Роскосмос выделит восемь миллиардов рублей на корабль «Орёл»

Госкорпорация Роскосмос намерена потратить более восьми миллиардов рублей на производство серийного корабля нового поколения «Орёл».
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Миллер оценил способность России достроить «Северный поток-2»

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В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
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Женщину с ребенком сбил таксист на переходе во Владивостоке

Таксист 12 января сбил женщину с ребенком, которые в этот момент направлялись через переход во Владивостоке.
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Музыка

Юный пятничанин выступил на сцене московской Гнесинской школы

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Наука

Создали слиток золота из пластика

Швейцарские исследователи из лаборатории ETH разработали легкое 18-каратное золото из пластика.
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Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

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В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
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Квартальнов о поражении от «Адмирала»: «Мы не заслужили победы»

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В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами.
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Мария Миронова впервые показала младшего сына

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Экспресс газета 11:52
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