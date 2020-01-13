Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъНа Дальнем Востоке снова «заминировали» образовательные учреждения

Прошлый раз в школы и вузы на Дальнем Востоке анонимные сообщения о взрывных устройствах поступали в декабре. Тогда под атаку лжеминеров попали образовательные учреждения Хабаровского края, Комсомольска-на-Амуре и соседней Еврейской автономии, Благовещенска и Владивостока.
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