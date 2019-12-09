Экономика
Lenta.ruНа Дальнем Востоке утвердили льготную ипотеку
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке.
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Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми
Будущее России. Национальные проекты02:00
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Хоккей
Тренер «Далласа» уволен за неподобающее поведение
Рика Боунеса, числящегося в тренерском штабе «Далласа» с 22 июня прошлого года, назначили исполнять обязанности главного тренера.
Транспорт
Более 70 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Кино
Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»
Политика
Совфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан
Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Армия и оружие
МГБ ЛНР обнаружило крупнейший за время конфликта склад боеприпасов
Крупнейший схрон боеприпасов обнаружили сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики у линии соприкосновения в районе участка разведения сил и средств у Станицы Луганской, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Авто
Пожилой Nissan Skyline превратили в «бесконечную» новогоднюю елку
Внутренности фонарей выложены, судя по всему, мельчайшими пластинками с зеркальным эффектом, которые благодаря множественным отражениям создают ощущение нереальной глубины.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Политика
Сергей Лавров в Вашингтоне провел переговоры с Трампом и Помпео
"Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире", — приводит слова Лаврова ТАСС.
Политика
Песков ответил на заявление главы ДНР о лжи Киева в коммюнике
Москва не считает проблемой возможное искажение украинской стороной итогового документа прошедшего в Париже "нормандского саммита", поскольку искомый текст есть и на английском языке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне
Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом России
Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Глава МЧС генерал-полковник Евгений Зиничев рассказал, что президент России Владимир Путин воспринял с облегчением новость о спасении Вани Фокина из-под завалов в Магнитогорске.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Общество
Топилин раскрыл детали перехода на электронные трудовые
Переход на электронные трудовые будет носить добровольный характер, работники, которые не успеют выбрать способ учета сведений о своей трудовой деятельности в 2020 году, смогут сделать это позднее, заявил глава Минтруда Максим Топилин.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Политика
Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
Правительство Германии "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода "Северный поток – 2", такое мнение в интервью РИА Новости высказал официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал новости о своей свадьбе с молодой помощницей
Артист-юморист Евгений Петросян прокомментировал в Instagram сообщения о своей свадьбе с помощницей Татьяной Брухуновой, которые ранее появились на страницах некоторых СМИ.
Здоровье
Новые нарушения нашли в областной больнице на Сахалине
Поводом для проверки областной больницы стали заявления медсестер в СМИ о нарушении условий труда, применении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.
Общество
Дума Читы раскритиковала «Олерон+», Минприроды и РСТ Забайкалья
Депутаты читинской городской думы в обращении к губернатору Забайкалья Александру Осипову раскритиковали регионального оператора «Олерон+», министерство природы и РСТ края.
Кино
Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
Происшествия
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Политика
Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения
Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ".
Общество
WSJ: самолеты Boeing 737 MAX признали опасными еще в ноябре 2018 года
Сотрудники Федерального авиационного управления (ФАУ) США в ноябре 2018 года признали, что лайнеры Boeing 737 MAX могут быть опасны в эксплуатации, однако их полеты приостановлены не были.
Политика
Небензя призвал КНДР воздержаться от новых ракетных пусков
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал КНДР воздержаться от проведения испытаний ракет по истечении ультиматума, выдвинутого Соединенным Штатам.
Происшествия
В Подмосковье нашли обезглавленный труп мужчины
В поле, недалеко от автобусной остановки в Подмосковной деревне Никифорово, 10 декабря нашли тело мужчины без головы.