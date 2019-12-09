Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке.

Хоккей Тренер «Далласа» уволен за неподобающее поведение Рика Боунеса, числящегося в тренерском штабе «Далласа» с 22 июня прошлого года, назначили исполнять обязанности главного тренера.

Политика Совфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».

Армия и оружие МГБ ЛНР обнаружило крупнейший за время конфликта склад боеприпасов Крупнейший схрон боеприпасов обнаружили сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики у линии соприкосновения в районе участка разведения сил и средств у Станицы Луганской, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Политика Сергей Лавров в Вашингтоне провел переговоры с Трампом и Помпео "Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире", — приводит слова Лаврова ТАСС.

Политика Песков ответил на заявление главы ДНР о лжи Киева в коммюнике Москва не считает проблемой возможное искажение украинской стороной итогового документа прошедшего в Париже "нормандского саммита", поскольку искомый текст есть и на английском языке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.

Общество Топилин раскрыл детали перехода на электронные трудовые Переход на электронные трудовые будет носить добровольный характер, работники, которые не успеют выбрать способ учета сведений о своей трудовой деятельности в 2020 году, смогут сделать это позднее, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

Политика В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2 Правительство Германии "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода "Северный поток – 2", такое мнение в интервью РИА Новости высказал официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.

Здоровье Новые нарушения нашли в областной больнице на Сахалине Поводом для проверки областной больницы стали заявления медсестер в СМИ о нарушении условий труда, применении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.

Общество Дума Читы раскритиковала «Олерон+», Минприроды и РСТ Забайкалья Депутаты читинской городской думы в обращении к губернатору Забайкалья Александру Осипову раскритиковали регионального оператора «Олерон+», министерство природы и РСТ края.

Политика Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ".

Политика Небензя призвал КНДР воздержаться от новых ракетных пусков Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал КНДР воздержаться от проведения испытаний ракет по истечении ультиматума, выдвинутого Соединенным Штатам.