Экономика

Lenta.ruLenta.ruНа Дальнем Востоке утвердили льготную ипотеку

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке.
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Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку под 2% на покупку жилья на Дальнем Востоке

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Ипотека под 2 %: нюансы, о которых молчат

Амур.инфо01:58

Новостроек нет, а льготы есть: жители Камчатки об ипотеке под 2%

REGNUMвчера в 02:10

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

РИА Новости09 декабря в 17:25

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Будущее России. Национальные проекты02:00

Правительство ввело льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока

Говорит Москва09 декабря в 08:24

Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке

Интерфакс09 декабря в 08:50
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 21:10, Ашберн
Хоккей

Тренер «Далласа» уволен за неподобающее поведение

Рика Боунеса, числящегося в тренерском штабе «Далласа» с 22 июня прошлого года, назначили исполнять обязанности главного тренера.
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Более 70 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

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Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»

Газета.Ru 18:32
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Совфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан

Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».
РБК 21:04
Интернет

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Наша версия 11:03
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МГБ ЛНР обнаружило крупнейший за время конфликта склад боеприпасов

Крупнейший схрон боеприпасов обнаружили сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики у линии соприкосновения в районе участка разведения сил и средств у Станицы Луганской, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 09:51
Авто

Пожилой Nissan Skyline превратили в «бесконечную» новогоднюю елку

Внутренности фонарей выложены, судя по всему, мельчайшими пластинками с зеркальным эффектом, которые благодаря множественным отражениям создают ощущение нереальной глубины.
АвтоВести вчера в 09:16
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ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

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Политика

Сергей Лавров в Вашингтоне провел переговоры с Трампом и Помпео

"Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире", — приводит слова Лаврова ТАСС.
Pravda.Ru вчера в 22:53
Политика

Песков ответил на заявление главы ДНР о лжи Киева в коммюнике

Москва не считает проблемой возможное искажение украинской стороной итогового документа прошедшего в Париже "нормандского саммита", поскольку искомый текст есть и на английском языке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 14:15
Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
RT на русском 12:06
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Metaratings 17:07
Политика

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
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Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:54
Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
РИА Новости вчера в 20:05
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске

Глава МЧС генерал-полковник Евгений Зиничев рассказал, что президент России Владимир Путин воспринял с облегчением новость о спасении Вани Фокина из-под завалов в Магнитогорске.
РИА Новости 20:44
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Общество

Топилин раскрыл детали перехода на электронные трудовые

Переход на электронные трудовые будет носить добровольный характер, работники, которые не успеют выбрать способ учета сведений о своей трудовой деятельности в 2020 году, смогут сделать это позднее, заявил глава Минтруда Максим Топилин.
РИА Новости 07:25
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
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Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»

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В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

Правительство Германии "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода "Северный поток – 2", такое мнение в интервью РИА Новости высказал официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.
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Петросян прокомментировал новости о своей свадьбе с молодой помощницей

Артист-юморист Евгений Петросян прокомментировал в Instagram сообщения о своей свадьбе с помощницей Татьяной Брухуновой, которые ранее появились на страницах некоторых СМИ.
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Здоровье

Новые нарушения нашли в областной больнице на Сахалине

Поводом для проверки областной больницы стали заявления медсестер в СМИ о нарушении условий труда, применении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.
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Общество

Дума Читы раскритиковала «Олерон+», Минприроды и РСТ Забайкалья

Депутаты читинской городской думы в обращении к губернатору Забайкалья Александру Осипову раскритиковали регионального оператора «Олерон+», министерство природы и РСТ края.
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Кино

Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма

На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
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В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28

В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
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Политика

Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения

Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ".
РИА Новости 15:40
Общество

WSJ: самолеты Boeing 737 MAX признали опасными еще в ноябре 2018 года

Сотрудники Федерального авиационного управления (ФАУ) США в ноябре 2018 года признали, что лайнеры Boeing 737 MAX могут быть опасны в эксплуатации, однако их полеты приостановлены не были.
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Небензя призвал КНДР воздержаться от новых ракетных пусков

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал КНДР воздержаться от проведения испытаний ракет по истечении ультиматума, выдвинутого Соединенным Штатам.
РИА Новости 17:11
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В Подмосковье нашли обезглавленный труп мужчины

В поле, недалеко от автобусной остановки в Подмосковной деревне Никифорово, 10 декабря нашли тело мужчины без головы.
Русская Планета 06:53
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