Экономика
Lenta.ruНа Дальнем Востоке утвердили льготную ипотеку
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке.
Читать в источнике
Оценить131
Подробнее о событии
Показать все источники
«Для нас это неимоверное счастье»: во Владивостоке Банк ДОМ.РФ впервые выдал молодым семьям ипотеку под 2%
Комсомольская правдавчера в 08:05
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал новости о своей свадьбе с молодой помощницей
Политика
России напомнили, какой контракт на транзит газа нужен Киеву
Позиция Киева относительно контракта на транзит газа из РФ не изменилась — нужен долгосрочный договор.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Общество
Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам
Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Политика
Ярош заявил о наличии у Кремля плана уничтожить Украину до 2024 года
Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года.
Общество
Франция пошла на уступки протестующим из-за пенсионной реформы
Deutsche Welle отмечает, что таким образом правительство пошло на значительные уступки противникам запланированной реформы.
Происшествия
Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении
Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
Спорт
Ласицкене отказалась на предложение Колобкова идти в руководство ВФЛА
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отказалась принять предложение министра спорта РФ Павла Колобкова принять участие в формировании руководящего состава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Кино
В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу в главной роли
Политика
Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже
Немецкий канцлер Ангела Меркель после встречи в «нормандском формате», прошедшей в Париже девятого декабря, назвала президента России Владимира Путина победителем.
Футбол
Гендиректор «Зенита»: европейская кампания закончилась фиаско
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал выступление петербургского клуба в Лиге чемпионов, передает ТАСС.
Гаджеты
Apple запустила акцию «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone»
Компания Apple запустила новогоднюю акцию под названием «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone».
Музыка
Эд Ширан назван артистом десятилетия в Великобритании
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Гаджеты
Колеса для компьютера Mac Pro от Apple стоят 400 долларов
Минимальный вариант компьютера Apple Mac Pro оценили в 6 тыс. долларов, данный ПК имеет 256 ГБ памяти.
Авто
В России появится новый сопроводительный документ на автомобили
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Спорт
Матвиенко: Россия может проводить альтернативные Олимпиаде игры
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко отреагировала на 4-летний бан российского спорта со стороны ВАДА.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг стала человеком 2019 года по версии журнала Time.
Игры
Valve не исключает выход Half-Life: Alyx на PlayStation VR
Грег Кумер Однако сейчас Valve не работает над Half-Life: Alyx для PlayStation VR, поскольку сосредоточена на мартовском релизе для SteamVR.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Общество
На счет фонда Навального попытались перевести новый платеж из США
«В отличие от сентябрьского платежа от испанца, который каким-то поразительным образом сразу поступил на рублевый счет, тут все корректно»,— отметил господин Волков.
Космос
Выяснено происхождение полос Энцелада
Исследователи обнаружили, что трещины, которые составляют тигровые полосы Энцелада, могли образоваться на любом полюсе, но южный просто случайно оказался первым.
Политика
В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде
Автоспорт
Льюис Хэмилтон умолчал о возможном падении на тестах мотоцикла MotoGP
В прошедший понедельник в Валенсии две легенды автоспорта Льюис Хэмилтон и Валентино Росси обменялись своей гоночной техникой при посредничестве общего спонсора Monster Energy, а в среду действующий чемпион Формулы 1 через свои социальные сети впервые прокомментировал это событие.
Политика
Госсекретарь США сообщил о рекордном расширении санкционных списков
Рекордное число частных лиц и организаций подпали под американские санкции с начала этой недели в связи с отмечавшимся на этой неделе Днем защиты прав человека, сообщил на пресс-конференции в среду госсекретарь США Майк Помпео.
Политика
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Украины
Все искажения итогового документа «нормандского саммита», допущенные украинской стороной в ходе публикации документа, не имеют значения.