Экономика

Lenta.ruLenta.ruНа Дальнем Востоке утвердили льготную ипотеку

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке.
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