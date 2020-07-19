На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала
Смотрите также
Умерла актриса из «Убойной силы» и «Тайн следствия» Марина Макарова
Президент ISU назвал талантливой погибшую фигуристку Александровскую
Воздействие коронавируса на мозг объяснил доктор Мацкеплишвили
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о ее алкоголизме
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
Надпись Black Lives Matter в Нью-Йорке облили краской в третий раз
Участки для голосования на выборах в парламент открылись в Сирии
Друг семьи Ефремова рассказал, что пьет актер после резонансного ДТП
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
Twitter удалил размещенное Трампом видео
Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»
Эксперт рассказал о влиянии вакцинации от COVID-19 на другие прививки
Адвокат сообщил об угрозах в адрес погибшего психиатра Амбарцумян
Десятки тысяч человек вышли в Хабаровске на акцию в поддержку Фургала
Фургал не поддержал митинги в свою защиту в Хабаровске
Власти Приморья ответили на сообщения о запугивании жителей COVID-19
Власти Хабаровского края допустили повторное введение карантина
На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала
Эксперт рассказал о влиянии вакцинации от COVID-19 на другие прививки
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
«Спартак» вылетел на матч против «Зенита»
Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Три уральских региона стали лидерами по ожирению населения
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Во Владивостоке в воскресенье, 19 июля, началась акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает VL.ru. Накануне жители города также вышли на улицы с плакатами в его поддержку, хотя акция проходила под видом «кормления голубей», отмечало издание.В источнике
Подробнее о событии