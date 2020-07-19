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РБК
РБК

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Во Владивостоке в воскресенье, 19 июля, началась акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает VL.ru. Накануне жители города также вышли на улицы с плакатами в его поддержку, хотя акция проходила под видом «кормления голубей», отмечало издание.В источнике
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News.ru

Жители Дальнего Востока девятый день подряд выходят на акции из-за Фургала

News.ru23:41
РБК

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

РБК01:21
КП - Владивосток

Владивостокцы второй день выходят на улицы города «покормить голубей». Есть задержанные

КП - Владивосток02:06
Московский Комсомолец

На Дальнем Востоке возобновились митинги за Фургала

Московский Комсомолец02:07
Интерфакс

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Интерфакс22:50
ТАСС

Во Владивостоке завершилась немногочисленная акция в поддержку Фургала

ТАСС00:29
PrimaMedia.ru

Акция в поддержку Сергея Фургала прошла во Владивостоке

PrimaMedia.ruвчера в 04:30
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Президент ISU назвал талантливой погибшую фигуристку Александровскую

Соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской выразил президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема, 18 июля сообщается на сайте организации.
ИА Красная Веснавчера в 14:59
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На Севере России вырос спрос на участки под строительство жилья

На российском Севере увеличилась востребованность земли под частные дома — в частности, в Архангельской области спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство во втором квартале 2020 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на экспертов «Авито-недвижимость».
Коммерсантъ02:45
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