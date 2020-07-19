В городах Дальнего Востока возобновились митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

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