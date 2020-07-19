Общество
Lenta.ruНа Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала
В городах Дальнего Востока возобновились митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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В Хабаровске и Владивостоке прошли немногочисленные акции в поддержку Фургала
Коммерсантъвчера в 23:59
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Происшествия
В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter
Российская газета 17 июля в 23:05
Общество
Турецкие авиалинии возобновляют авиасообщение с Сочи
Ранее полеты были прекращены из-за пандемии коронавируса. Прямые рейсы из олимпийской столицы на берег турецкий стартуют 5 августа.
НИА-Кубань 16 июля в 12:11
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал 17 июля в 12:06
Финансы
В ПФР пообещали россиянам рост пенсий к 2023 году
В ПФР пообещали жителям России значительный рост пенсий к 2023 году.
Evo-rus.com 00:44
Общество
В России за сутки умерли менее 100 человек с коронавирусом
В России за последние сутки умерли 95 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Накануне прирост составил 124 человека.
Коммерсантъ 03:50
Общество
В России за сутки выявлено 6109 случаев коронавируса
В России за сутки подтверждено 6109 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:45
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Политика
The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Общество
Пираты похитили 13 россиян и украинцев с танкера в Гвинейском заливе
Rambler News Service вчера в 08:12
Шоу-бизнес
Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете
Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете Игорь Николаев увез семью в отпуск и вызвал гнев поклонников.
Экспресс газета вчера в 06:33
Армия и оружие
В ЛНР заявили о ликвидации огневой позиции украинских силовиков
В народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили об уничтожении позиции украинских силовиков в Донбассе.
РИА Новости 03:37
Общество
Предсказан срок действия вакцины от коронавируса
Россиянам, возможно, придется проходить вакцинацию от коронавируса раз в несколько лет.
Lenta.ru 01:36
Общество
Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником
Москва, 19 июля 2020, 09:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил горняков и металлургов с их профессиональным праздником.
REGNUM 02:45
Наука
Ученые рассказали о формировании нового океана
Известия 02:53
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Под отзыв подпадают более восемнадцати тысяч автомобилей, которые выпускались в период с шестнадцатого марта 2005 года по двадцати второе сентября 2009 года.
ToDay News Ufa 02:54
Наука
В Сингапуре разработали робота, умеющего осязать предметы
Систему, которая дает роботам тактильные ощущения, разработкали ученые Национального университета Сингапура (NUS), сообщает 15 июля пресс-служба Intel.
ИА Красная Весна вчера в 14:22
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия вчера в 15:47
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском вчера в 06:11
Экономика
Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам
В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается рассрочка по кредитам до 1 млн рублей.
Evo-rus.com вчера в 15:12
Общество
На Севере России вырос спрос на участки под строительство жилья
На российском Севере увеличилась востребованность земли под частные дома — в частности, в Архангельской области спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство во втором квартале 2020 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на экспертов «Авито-недвижимость».
Коммерсантъ 02:45
Наука
Ученые смогли существенно замедлить процесс старения
Народные новости вчера в 08:56
Общество
Умерла актриса из «Убойной силы» и «Тайн следствия» Марина Макарова
Марина Макарова стала известна по своим ролям в таких сериалах, как "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный", "Фаворский" и других.
РИА Новости 02:10
Общество
Еще двое умерли от коронавируса за сутки в Мурманской области
4 387 пациентов уже выздоровели, 3 836 находятся на лечении от коронавируса в больницах Мурманской области, уже 49 жителей области спасти не удалось, еще двое за последние сутки умерли от опасного недуга с подтверждённой двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус.
Kursk.com 03:55
Общество
Три уральских региона стали лидерами по ожирению населения
Самый низкий показатель заболеваемости ожирением зарегистрирован в Приморском крае — 549,2 случая на 100 тыс. населения.
REGNUM 00:52
Происшествия
Протестующие в США подожгли здание полицейского профсоюза
Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленд ворвались в здание ассоциации полиции и устроили пожар.
Lenta.ru 03:40
Политика
Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию
Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике.
Lenta.ru вчера в 08:21
Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
Piter.tv вчера в 03:43