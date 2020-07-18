Общество
BFM.ruНа Дальнем Востоке продолжились акции в поддержку Фургала
Восьмой день Дальний Восток митингует в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала. На акцию солидарности во Владивостоке 19 июля вышли несколько сотен человек. Люди выступали не только в поддержку Фургала — у многих были плакаты с надписями «Я/Мы Дальний Восток».
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В Хабаровске и Владивостоке прошли немногочисленные акции в поддержку Фургала
Коммерсантъвчера в 23:59
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Против требовавших отставки Нетаньяху демонстрантов применили водометы
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Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост
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С переходом на Unreal Engine 5 видеоигры значительно увеличатся в размерах
Место, занимаемое видеоиграми на жестких дисках, значительно увеличится после перехода на Unreal Engine 5, 17 июля заявил главный программист компании Kitatus and Friends Райан Шах в интервью изданию Wccftech.
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Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
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В заключительном туре Ла Лиги «Барселона» сыграет на выезде с «Алавесом», «Реал» – с «Леганесом», а «Атлетико» примет «Сосьедад».
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