Восьмой день Дальний Восток митингует в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала. На акцию солидарности во Владивостоке 19 июля вышли несколько сотен человек. Люди выступали не только в поддержку Фургала — у многих были плакаты с надписями «Я/Мы Дальний Восток».

На Дальнем Востоке продолжились акции в поддержку Фургала

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