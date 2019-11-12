Общество
Lenta.ruНа Дальнем Востоке захотели вернуть прежний пенсионный возраст
Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний пенсионный возраст в связи с климатическими условиями в регионе. Об этом сообщает газета «Известия».
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Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы. Чтобы дать возможность и мужчинам, и женщинам на пять лет раньше выходить на пенсию.
— Николай Харитонов, российский политикТВ Центр 00:30
с чего всё началось
Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. С такой инициативой в правительство обратился глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.Известиявчера в 16:01
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