Происшествия

Байкал24Байкал24Десять тысяч детей эвакуировано из детсадов Хабаровска

Злоумышленники сообщили о минировании 47 детских садов краевого центра. В результате, власти были вынуждены эвакуировать из дошкольных учреждений более десяти тысяч детей и более двух тысяч сотрудников. Тревожные службы начали проверку детсадов, пока никаких взрывных устройств не обнаружено.
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