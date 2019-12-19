Происшествия
Байкал24Десять тысяч детей эвакуировано из детсадов Хабаровска
Злоумышленники сообщили о минировании 47 детских садов краевого центра. В результате, власти были вынуждены эвакуировать из дошкольных учреждений более десяти тысяч детей и более двух тысяч сотрудников. Тревожные службы начали проверку детсадов, пока никаких взрывных устройств не обнаружено.
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Происшествия
В ЕАО воспитатель детсада умерла при эвакуации детей
Воспитатель детского сада в Биробиджане Еврейской АО, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, сообщает мэрия города в четверг.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Рекомендации FATF FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.
Происшествия
В Приангарье в ДТП с маршруткой погиб один человек и девять пострадали
В Иркутской области в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой один человек погиб и девять были госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
Политика
Трамп назвал импичмент «политическим самоубийством» демократов
Президент США Дональд Трамп назвал голосование в палате представителей конгресса в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии.
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Авто
Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Транспорт
СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля
Дополнительная маркировка транспортных средств, у которых сгнили или проржавели заводские идентификационные номера на кузове и раме, будет проходить по определенной процедуре, которая описана в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
Политика
Китай и Россия передали в Совбез ООН проект резолюции по КНДР
Проект резолюции, призывающий США и Северную Корею продолжить диалог и восстановить шестисторонние переговоры, передан во вторник в Совбез ООН.
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ в Крыму и Севастополе идет на спад
В Крыму пошёл на спад уровень заболеваемости ОРВИ.
Политика
Bloomberg: США признали беспомощность перед «Северным потоком — 2»
Американские власти признают, что уже не могут помешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента США.
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Экономика
Россиянам пообещали рост пенсий
Реальный рост пенсий в России в 2020 году составит порядка трех процентов.
Единоборства
Петр Ян и Коди Гарбрэндт договорились о поединке в Москве
Армия и оружие
Россия перебросила в Иран бомбардировщики Ту-22М3
Что касается Израиля, то в Тель-Авиве опасаются, что в обмен на услуги по предоставлению иранского воздушного пространства, Иран может попросить у России возможность временного использования российских военных аэродромов в Сирии, которые, по совершенно очевидным причинам, не могут быть атакованы израильскими ВВС.
Наука
Список людей года по версии Nature «захватили» биологи и экологи
Журнал Nature опубликовал свой традиционный список людей года. По сравнению с предыдущими годами, в нем стало больше биологов и экологов.
Общество
Госдума приравняла сжигание мусора к переработке
Госдума признала сжигание твердых коммунальных отходов для производства электрической или тепловой энергии переработкой.
Происшествия
Мальчика, которого пытали гречкой в Омске, поместят в интернат
Восьмилетнего мальчика, которого в Омске ставили коленями на гречку, поместят в школу-интернат.
Экономика
Utair заявила об очередной отсрочке выплаты процентов по кредитам
В середине ноября глава Сбербанка (Utair должна банку 17,4 млрд руб.) Герман Греф заявил, что не имеет намерения обанкротить авиакомпанию.
Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Здоровье
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Экономика
Обманутым дольщикам начали выплачивать компенсации в Якутии
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Политика
Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
Авто
Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
Общество
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Политика
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
Космос
Обнаружен раскаленный аналог Меркурия размером с Землю
Credit: M. Weiss Довольно старый красный карлик GJ 1252 располагается в созвездии Стрелец на расстоянии примерно 66 световых лет от Земли.