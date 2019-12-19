Злоумышленники сообщили о минировании 47 детских садов краевого центра. В результате, власти были вынуждены эвакуировать из дошкольных учреждений более десяти тысяч детей и более двух тысяч сотрудников. Тревожные службы начали проверку детсадов, пока никаких взрывных устройств не обнаружено.

Десять тысяч детей эвакуировано из детсадов Хабаровска

Экономика России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников Рекомендации FATF FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.

Политика Трамп назвал импичмент «политическим самоубийством» демократов Президент США Дональд Трамп назвал голосование в палате представителей конгресса в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии.

Транспорт СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля Дополнительная маркировка транспортных средств, у которых сгнили или проржавели заводские идентификационные номера на кузове и раме, будет проходить по определенной процедуре, которая описана в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Общество Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.

Экономика Россиянам пообещали рост пенсий Реальный рост пенсий в России в 2020 году составит порядка трех процентов.

Армия и оружие Россия перебросила в Иран бомбардировщики Ту-22М3 Что касается Израиля, то в Тель-Авиве опасаются, что в обмен на услуги по предоставлению иранского воздушного пространства, Иран может попросить у России возможность временного использования российских военных аэродромов в Сирии, которые, по совершенно очевидным причинам, не могут быть атакованы израильскими ВВС.

Общество Госдума приравняла сжигание мусора к переработке Госдума признала сжигание твердых коммунальных отходов для производства электрической или тепловой энергии переработкой.

Политика Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.

Политика Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.

Авто Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.