Отмечается, что один из заболевших - сотрудник медицинской бригады экстренного реагирования при Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии, который работал на круизном лайнере Diamond Princess, где было выявлено массовое заражение новым коронавирусом.

У работавшего на лайнере Diamond Princess медика обнаружен коронавирус

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