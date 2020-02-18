Общество

ТАССТАССУ работавшего на лайнере Diamond Princess медика обнаружен коронавирус

Отмечается, что один из заболевших - сотрудник медицинской бригады экстренного реагирования при Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии, который работал на круизном лайнере Diamond Princess, где было выявлено массовое заражение новым коронавирусом.
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На борту карантинного судна обнаружили 88 новых случаев заражения коронавирусом

Взгляд.ру05:31

Министерство здравоохранения Японии сообщило о 88 новых случаев заражения коронавирусом на судне Diamond Princess

Эхо Москвы04:32

У работавшего на лайнере Diamond Princess медика обнаружен коронавирус

ТАСС02:31

У работавшего на карантинном лайнере медика обнаружили коронавирус

Известия03:15

На Diamond Princess выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом

РЕН ТВ04:13

На Diamond Princess выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом

Москва 2404:31

На лайнере Diamond Princess у россиянки обнаружили коронавирус

RT на русскомвчера в 12:23
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ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму

В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
BFM.ru 09:04
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии

РИА Новости 08:17
Общество

Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
Футбол

Дзюба показал «внебрачного сына» Слуцкого

Матч ТВ 08:24
Политика

В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
BFM.ru 05:19
Общество

В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва

Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».
RT на русском вчера в 15:20
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована в Москве

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована в Москве.
Российская газета 09:16
Политика

В проект о Конституции внесли поправку об ответственности премьера

Поправка, согласно которой премьер-министр будет нести персональную ответственность перед президентом за работу кабмина, предложена ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 09:52
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Армия и оружие

В Евросоюзе обеспокоены в связи с обострением ситуации в Донбассе

Евросоюз обеспокоен в связи с обострением ситуации в Донбассе и призывает не допустить дальнейшей эскалации конфликта, следует из заявления официального представителя Европейской внешнеполитической службы.
RT на русском 09:45
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
РИА Новости 06:40
Биатлон

Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону

Газета.Ru 10:07
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания

Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
ToDay News Ufa вчера в 12:59
Происшествия

В Керчи против строителя дома для детей-сирот возбудили уголовное дело

Южная служба новостей 09:37
Армия и оружие

В ЛНР рассказали о потерях в результате провокации ВСУ

REGNUM 06:47
Политика

США ввели санкции по Венесуэле против Rosneft Trading

США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую Rosneft Trading SA (структура крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть") и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил минфин США.
РИА Новости 10:21
Технологии

В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО

Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 08:30
Экономика

ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Ведомости вчера в 13:23
Происшествия

Коронавирусом заразился еще один россиянин

На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Вести.Ru 08:45
Биатлон

Йоханнес Бё признал победу Александра Логинова на чемпионате мира

26-летний норвежский спортсмен Йоханнес Бё заявил, норвежцы «перегнули» с критикой Александра Логинова.
Спорт день за днем 08:57
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Происшествия

Трое российских полицейских покончили с собой в один день

Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 10:06
Общество

Роскомнадзор ответит на решение Ofcom оштрафовать «НТВ-Мир Балтия»

Роскомнадзор намерен ответить зеркально по факту пристрастного отношения британского медиарегулятора Ofcom к каналу "НТВ-Мир Балтия", сообщили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 09:14
Общество

Госдума рассмотрит законопроект об индексации пенсий опекунов

Государственная Дума планирует во вторник рассмотреть в первом чтении законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для пенсионеров-опекунов, сообщил первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.
РИА Новости вчера в 06:11
Общество

Россиян предупредили о похолодании в марте

В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Газета.Ru вчера в 02:30
Политика

СМИ узнали о связях подозреваемого в убийстве чеченца в Берлине с ФСБ

Подозреваемый немецкой прокуратурой в убийстве в Берлине чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, арестованный полицией Вадим Красиков тренировался на базе спецназа ФСБ РФ.
МонаВиста вчера в 11:46
Общество

Газпром покинули два члена команды Миллера

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
REGNUM 00:35
Шоу-бизнес

Данила Козловский улетел в США на роды Зуевой

Известно, что Козловский и Зуев состоят в гражданском браке.
КМВ Новости 07:19
Политика

Путин обсудил с президентом Туркменистана двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим коллегой президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым двусторонние отношения России и Туркменистана, подтверждено стремление укреплять стратегическое партнерство, сообщает пресс-служба кремля во вторник.
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Общество

Интерпол отказался разыскивать журналиста «Росбалта» по запросу России

Интерпол прекратил розыск корреспондента агентства «Росбалт» Александра Шварева, которого российское МВД считает виновным в клевете на миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве 2,6 млн руб. у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.
РБК 07:46
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