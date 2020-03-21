Происшествия

REGNUMREGNUMНа Дмитровском алюминиевом заводе в Подмосковье сгорел склад

Спасатели присвоили пожар повышенный ранг сложности. Огонь распространился на 80% здания. Вскоре рухнула кровля склада по всей площади.
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Кровля алюминиевого завода горит на 48 тыс квадратов в Дмитрове

Подмосковье Сегодня04:02

Пожар на заводе в Дмитрове направились тушить пожарный поезд и авиация

РИА Новости03:59

В МЧС уточнили площадь пожара на складе в Подмосковье

ТАСС03:54

В Подмосковье загорелся крупный склад

Коммерсантъ02:35

Завод в Дмитрове загорелся на площади 30 тысяч кв. метров

РЕН ТВ02:21

Прокуратура начала проверку из-за пожара на складе в Подмосковье

RT на русском04:12

На горящем заводе в Дмитрове частично обрушилась кровля

РИАМО03:40
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Общество

Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Evo-rus.com 19 марта в 11:06
Политика

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Lenta.ru вчера в 22:47
Здоровье

В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
РБК 01:07
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Общество

Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
REGNUM вчера в 10:58
Спорт

Брянский лыжник Большунов рассказал о шутке над норвежцем Клебо

Вчера, 20 марта, четырехкратный призер Олимпийских игр, обладатель Кубка мира, брянский лыжник Александр Большунов вышел в эфир студии «Спорт-Экспресс» в Youtube.
Городской телеканал (Брянск) 02:50
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия вчера в 06:42
Политика

Власти Украины предупредили о 600 тысячах жертв от коронавируса

Замглавы МВД Украины предупредил при этом, что если на Украине заразится 10 миллионов человек, то жертвами коронавируса могут стать 500-600 тысяч жителей страны.
Lenta.ru 03:36
Общество

Россия передала 13 странам тест-системы для выявления коронавируса

«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — заявили в ведомстве.
RT на русском 03:29
Общество

Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса

Телеведущий Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, опубликованной на YouTube.
Lenta.ru вчера в 21:11
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Общество

Инфекционист Ставрополья с подозрением на вирус скрыла поездку в Испанию

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу после возвращения.
РБК вчера в 19:14
Экономика

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки

На заседании от 20 марта регулятор прервал девятимесячный цикл снижения ставки, оставив ее на уровне 6%. Представители банка рассматривали три варианта действия: повышение, сохранение и понижение.
ГлобалМСК.ру вчера в 18:13
Общество

Чувашский депутат вернулся из Германии и провёл встречу с ветеранами

Чиновник провёл встречу с ветеранами.
News.ru вчера в 10:54
Гаджеты

Sony рассказала, какой будет новая консоль PlayStation 5

РИАМО 19 марта в 07:09
Экономика

Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Lenta.ru вчера в 04:21
Экономика

Bank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Газета.Ru 19 марта в 10:34
Политика

Сергей Лавров празднует 70-й день рождения

Известия вчера в 18:54
Общество

Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить фейки о коронавирусе

Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и прочих СМИ, распространяющих ложную информацию, удалить все фейки о коронавирусе.
Политика Сегодня вчера в 06:48
Общество

В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
РБК вчера в 15:13
Общество

ЕГЭ-2020 предлагают сделать дистанционным

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением сделать основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году дистанционным.
RT на русском 00:00
Общество

Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости вчера в 12:18
Здоровье

Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19

Единственным действующим способом, который поможет обезопасить человека от коронавируса, является сбалансированное питание, которые укрепляют иммунитет, сообщает заслуженный врач РФ, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.
Evo-rus.com 01:24
Кино

К началу уик-энда российские кинотеатры потеряли 43% зрителей

Аудитория всех российских кинотеатров в четверг, 19 марта, снизилась по сравнению с четвергом, 12 марта, на 43%, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
РБК вчера в 14:16
Армия и оружие

Госдеп раскритиковал Иран за поддержку «Хезболлы»

Вашингтон, 20 марта 2020, 23:17 — REGNUM В атаке «Катаиб Хезболла» на базу проамериканской коалиции Эт-Таджи (Ирак) в первой половине марта виновен Иран, сообщил 20 марта журналистам госсекретарь США Майк Помпео.
REGNUM вчера в 16:17
Политика

В Италии призвали снять санкции с России на фоне пандемии COVID-19

Накануне в Германии призвали отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 23:46
Армия и оружие

Российский вертолет устроил сверхнизкий полет над морем в Сирии

Военное дело 04:10
Происшествия

На Камчатке обнаружены тела двух человек, попавших под снежную лавину

На Камчатке спасатели обнаружили тела двух мужчин, попавших под снежную лавину. Об этом сообщается на сайте регионального отделения МЧС.
Газета.Ru 04:02
Футбол

Президент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу

Йович вернулся в Сербию из Испании. Испания является второй страной в Европе по количеству зараженных.
Vprognoze.ru вчера в 04:57
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
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