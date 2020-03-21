Происшествия
REGNUMНа Дмитровском алюминиевом заводе в Подмосковье сгорел склад
Спасатели присвоили пожар повышенный ранг сложности. Огонь распространился на 80% здания. Вскоре рухнула кровля склада по всей площади.
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Общество
Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса
Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Политика
США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными
Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Здоровье
В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Общество
Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии
Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
Спорт
Брянский лыжник Большунов рассказал о шутке над норвежцем Клебо
Вчера, 20 марта, четырехкратный призер Олимпийских игр, обладатель Кубка мира, брянский лыжник Александр Большунов вышел в эфир студии «Спорт-Экспресс» в Youtube.
Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Политика
Власти Украины предупредили о 600 тысячах жертв от коронавируса
Замглавы МВД Украины предупредил при этом, что если на Украине заразится 10 миллионов человек, то жертвами коронавируса могут стать 500-600 тысяч жителей страны.
Общество
Россия передала 13 странам тест-системы для выявления коронавируса
«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — заявили в ведомстве.
Общество
Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса
Телеведущий Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, опубликованной на YouTube.
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Общество
Инфекционист Ставрополья с подозрением на вирус скрыла поездку в Испанию
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу после возвращения.
Экономика
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки
На заседании от 20 марта регулятор прервал девятимесячный цикл снижения ставки, оставив ее на уровне 6%. Представители банка рассматривали три варианта действия: повышение, сохранение и понижение.
Общество
Чувашский депутат вернулся из Германии и провёл встречу с ветеранами
Чиновник провёл встречу с ветеранами.
Гаджеты
Sony рассказала, какой будет новая консоль PlayStation 5
Экономика
Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть
На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Экономика
Bank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Политика
Сергей Лавров празднует 70-й день рождения
Общество
Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить фейки о коронавирусе
Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и прочих СМИ, распространяющих ложную информацию, удалить все фейки о коронавирусе.
Общество
В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд
Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
Общество
ЕГЭ-2020 предлагают сделать дистанционным
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением сделать основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году дистанционным.
Общество
Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
Здоровье
Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19
Единственным действующим способом, который поможет обезопасить человека от коронавируса, является сбалансированное питание, которые укрепляют иммунитет, сообщает заслуженный врач РФ, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.
Кино
К началу уик-энда российские кинотеатры потеряли 43% зрителей
Аудитория всех российских кинотеатров в четверг, 19 марта, снизилась по сравнению с четвергом, 12 марта, на 43%, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Армия и оружие
Госдеп раскритиковал Иран за поддержку «Хезболлы»
Вашингтон, 20 марта 2020, 23:17 — REGNUM В атаке «Катаиб Хезболла» на базу проамериканской коалиции Эт-Таджи (Ирак) в первой половине марта виновен Иран, сообщил 20 марта журналистам госсекретарь США Майк Помпео.
Политика
В Италии призвали снять санкции с России на фоне пандемии COVID-19
Накануне в Германии призвали отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса.
Происшествия
На Камчатке обнаружены тела двух человек, попавших под снежную лавину
На Камчатке спасатели обнаружили тела двух мужчин, попавших под снежную лавину. Об этом сообщается на сайте регионального отделения МЧС.
Футбол
Президент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу
Йович вернулся в Сербию из Испании. Испания является второй страной в Европе по количеству зараженных.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.