Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности. Огонь распространился на 80% здания. Вскоре рухнула кровля склада по всей площади.

На Дмитровском алюминиевом заводе в Подмосковье сгорел склад

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