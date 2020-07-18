Энергетика
Donday.ruВ Ростовской области оптовая цена газа для населения повысится на 3%
На Дону на 3% подорожает оптовая цена за газ, добываемый «Газпромом» для реализации населению. Об этом сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы от 16 июля. Как известно, прежняя стоимость за 1 000 кубометров топлива составляла 3 858 рублей.
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Политика
Нового главу Хабаровского края представили правительству региона
Заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов представил правительству Хабаровского края врио губернатора региона Михаила Дегтярева.
ТАСС 02:21
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Здоровье
Премьер Казахстана поручил создать в стране лекарственные стабфонды
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил сформировать лекарственные стабфонды во всех регионах страны.
МИР 24 00:20
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Политика
Иран заинтересован в приобретении новых вооружений у России
Иран заинтересован в приобретении новых вооружений у России, рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ» иранский посол Казем Джалали.
RT на русском вчера в 14:54
Армия и оружие
В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
REGNUM 01:17
Общество
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов
РИА Новости 02:26
Здоровье
Врач рассказал о связи загара с простудными заболеваниями
Известия вчера в 23:40
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Общество
Объяснен интерес россиян к водке на фоне пандемии
Рост продаж водки связан со слухами о том, что она препятствует распространению коронавируса, объяснил Дюннинг.
Lenta.ru 00:58
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирус выявили еще у 93 человек
Саратов, 20 июля 2020, 09:58 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 20 июля коронавирус подтвердился у 8349 человек, за сутки положительные тесты получили еще 93 пациента.
REGNUM вчера в 02:58
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А
РИА Новости вчера в 17:48
Футбол
ФК «Краснодар» уступил «Динамо» в домашнем матче
Встреча футбольных клубов «Краснодар» и «Динамо» была перенесена с 21 июня на 19 июля в связи с тем, что у троих игроков московской команды был подтвержден случай заражения коронавирусной инфекцией.
Краснодарские известия вчера в 06:53
Культура
Актеры Сергей Бурунов и Данила Козловский вернут зрителей в кинотеатры
Кинотеатры, дистрибьюторы и СМИ запустили совместную рекламную акцию, которая должна помочь вернуть вернуть зрителей в кинотеатры после пяти месяцев ограничений в работе в связи с пандемией коронавируса.
iReactor вчера в 14:09
Общество
Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года
Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru вчера в 09:55
Экономика
ЮГК увеличила долю в Petropavlovsk за счет конвертации облигаций
"Южуралзолото ГК" (ЮГК) увеличила свою долю в капитале Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") путем конвертации облигаций в акции, следует из сообщения ЮГК.
Вестник золотопромышленника вчера в 05:24
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Происшествия
В Саратове застрелили мужчину, ведется следствие
Саратов, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением.
REGNUM 01:28
Религия
Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери
День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
Космос
Зонд Solar Orbiter передал первые снимки, сделанные вблизи Солнца
Париж, 18 июля 2020, 15:20 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили первые снимки Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter во время прохода вблизи звезды.
REGNUM 18 июля в 08:20
Здоровье
Ученый назвал число нулевых пациентов с коронавирусом в России
Число нулевых пациентов с коронавирусом в России может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
Известия вчера в 21:06
Здоровье
Госпиталь Тетюхина обвинил Минздрав в невыплате дотаций
Представителям центра на совещании сообщили в минздраве, что затраты на лечение будут компенсированы, однако в дальнейшем дотировать затраты в ведомстве отказались.
ТагилСити.ру вчера в 08:48
Единоборства
Российский боец Нурмагомедов не выступит на турнире 19 сентября
Российский боец Хабиб Нурмагомедов не примет участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 253.
Экономика сегодня 02:39
Общество
Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики
Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.
Вести.Ru 00:30
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона
Национальная служба новостей вчера в 15:40
Общество
В Краснодаре 21 июля действует штормовое предупреждение
В Краснодаре действует штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба администрации города.
АиФ Краснодар 01:44
Наука
Создан первый практически не разрезаемый искусственный материал
Evo-rus.com 01:19