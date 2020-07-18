На Дону на 3% подорожает оптовая цена за газ, добываемый «Газпромом» для реализации населению. Об этом сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы от 16 июля. Как известно, прежняя стоимость за 1 000 кубометров топлива составляла 3 858 рублей.

В Ростовской области оптовая цена газа для населения повысится на 3%

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