Энергетика
Rostov.ruНа Дону оптовая цена газа для населения увеличится на 3%
В Ростовской области на 116 рублей или 3% подорожает оптовая цена за газ, который добывается «Газпромом» для последующей реализации населению. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба в приказе от 16 июля. Цена за 1000 кубометров топлива составит 3974 рубля без учета НДС.
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Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости вчера в 09:16
Армия и оружие
Подразделение спецназа создано в Амурском объединении ВВО
Телепорт вчера в 22:43
Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
Общество
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов
РИА Новости 02:26
Шоу-бизнес
Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей
31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ 19 июля в 08:15
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru вчера в 08:43
Экономика
РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.
РБК 02:00
Технологии
113 тысяч москвичей открыли доступ к электронной медкарте за месяц
Электронная медицинская карта с 26 июня стала доступна москвичам в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".
Москва 24 00:29
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания 18 июля в 11:20
Путешествия
Россияне показали реальные фото и видео с пляжей «треснувшего как курорт» Сочи
В СМИ и соцсетях активно расходится видео переполненных пляжей курортов Краснодарского края с формулировкой: "Сочи скоро треснет как курорт".
Экономика сегодня вчера в 09:21
Армия и оружие
Смертельное ранение в голову: На Донбассе уничтожен морпех ВСУ
Rusvesna.su вчера в 19:00
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Музыка
Прощальный аккорд прозвучал на «Славянском базаре» в Витебске
Невероятной атмосферой гостеприимства и многоголосьем талантливых исполнителей запомнится участникам и гостям XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар", заключительный аккорд которого прозвучал над Витебском в минувшее воскресенье.
Российская газета вчера в 04:37
Автоспорт
Хэмилтон призвал всех гонщиков встать на одно колено
МонаВиста вчера в 11:53
Футбол
Вратарь ФК «Краснодар» Крицюк досрочно покинул клуб
Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил о досрочном уходе голкипера Станислава Крицюка из клуба.
Vprognoze.ru вчера в 02:11
Финансы
Сбербанк не рассматривает списание субординированного кредита
Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит и не рассматривает списание ни в каких стресс-сценариях, сообщили в банке.
РИА Новости 00:45
Армия и оружие
Сирийским военным удалось захватить самый скрытный беспилотник в мире
Военное дело 01:22
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК вчера в 01:31
Общество
Раскрыта зарплата самых быстрых курьеров в России
Раскрыт размер зарплаты сотрудников сервиса по доставке продуктов за 15 минут «Самокат».
Lenta.ru 02:17
Шоу-бизнес
Добронравов ушел из Театра Сатиры, отказавшись от зарплаты в 1 млн
Mockva.ru вчера в 17:17
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
Бизнес-элита России досрочно получила доступ к вакцине от коронавируса
Бизнес-элита России досрочно получила доступ к вакцине от коронавирусной инфекции.
АБН вчера в 03:22
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС вчера в 15:13
Политика
Абэ планирует встретиться с Путиным после нормализации эпидситуации
Токио, 21 июля 2020, 08:57 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным после завершения распространения коронавируса.
REGNUM 01:57
Общество
СМИ сообщили о проверке экс-зама Бастрыкина по поводу возможной взятки
В отношении бывшего заместителя председателя Следственного комитета России Александра Сорочкина проводится доследственная проверка.
Компания вчера в 17:19
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
Происшествия
В Удмуртии выявили еще 32 случая заражения коронавирусом
REGNUM вчера в 04:56