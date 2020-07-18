В Ростовской области на 116 рублей или 3% подорожает оптовая цена за газ, который добывается «Газпромом» для последующей реализации населению. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба в приказе от 16 июля. Цена за 1000 кубометров топлива составит 3974 рубля без учета НДС.

На Дону оптовая цена газа для населения увеличится на 3%

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