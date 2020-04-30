В Ростовской области на майские праздники приостановлено действие специальных пропусков для перемещения из дома на работу. Только в Ростове-на-Дону недействительны станут свыше 500 тысяч ранее выданных разрешительных документов. Жителям региона с 1 по 11 мая предписана строжайшая самоизоляция.

На Дону приостановлено действие спецпропусков на майские праздники

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