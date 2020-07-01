Общество
МедиазонаНа Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
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Общество
Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными
Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс 18:27
Энергетика
В США нефтяные запасы снизились на 1,3% за неделю
В США коммерческие запасы нефти снизились за неделю на 7,2 миллиона баррелей, то есть на 1,3%, пишет минэнерго страны.
Газета.Ru 10:50
Авто
В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry
Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками.
Новые автомобили вчера в 11:52
Общество
Памфилова заявила, что явка на голосовании по Конституции достигла 65%
Ранее «Мойка78» сообщала, что председатель ЦИК России Элла Памфилова назвала «очень достойной» явку на общероссийском голосовании по внесению поправок к Конституции РФ.
Мойка78 15:04
Политика
Путин сегодня обратится к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением около 14:00, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 05:19
Экономика
Бизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон»
НРК получила 25% долей, Перминова – 8%. Факт сделки подтвердил генеральный директор НРК Артем Артемов.
Ведомости 17:37
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия 06:15
Происшествия
В Якутии более 780 человек тушат лесные пожары
За прошедшие сутки ликвидировано 7 лесных пожаров. В тушении пожаров привлечено 788 человек, 67 единиц техники.
ИА ЯСИА 20:19
Шоу-бизнес
Пышногрудая Чехова в купальнике порассуждала о бесконечности Вселенной
Пятый канал вчера в 22:25
Общество
ЕАО стала одним из лидеров по ДФО по явке и голосованию «за» поправки в Конституцию РФ
За принятие поправок проголосовали 77,3% жителей ЕАО, что вывело регион на третье место, на втором месте — Приморье (78,86%), лидирует Чукотка (80,3%), сообщает корр. РИА Биробиджан.
РИА Биробиджан 20:00
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Космос
Умер один из научных руководителей телескопа «Спектр-РГ» Павлинский
Замдиректора Института космических исследований РАН, заместитель научного руководителя астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ» Михаил Павлинский скончался в возрасте 60 лет.
Аргументы и Факты 20:38
Футбол
«Валенсия» на своем поле уступила «Атлетику»
Советский спорт 15:30
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
Политика
Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
РИА Новости 19:06
Общество
Более 69% протоколов на голосовании по Конституции обработали в Москве
В Москве обработали более 69% протоколов на очном голосовании по поправкам в Конституции.
ТВ Центр 17:38
Экономика
Минэк сделал первые предложения по корректировке нацпроекта МСП
По словам собеседников «Известий», близких к финансово-экономическому блоку правительства, Минэкономразвития предложило переориентировать нацпроект на общественно значимые результаты.
Известия 17:10
Здоровье
На Кубани идет изучение популяционного иммунитета к коронавирусу
Краснодарский край стал одним из 22 пилотных субъектов России, в которых изучают популяционный иммунитет к COVID-19.
Царьград 11:13
Общество
В Приморье поправки в Конституцию поддержали 79% проголосовавших
Напомним, что в среду, 1 июля, прошло Всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.
Реальное время 18:03
Общество
ЦИК подвел итоги голосования в нескольких российских регионах
Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в нескольких регионах России.
ФедералПресс 11:08
Происшествия
Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане
Газета.Ru вчера в 02:28
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия 20:35
Армия и оружие
Украина очертила «голый» сценарий применения «убийцы» Крымского моста
Гендиректор выразил надежду, что в течение полутора-двух месяцев, после завершения формальных бюрократических процедур, береговой ракетный комплекс будет принят на вооружение Минобороны Украины.
Lenta.ru 17:07
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Звезда сериала «Папины дочки» снялась в обнаженной фотосессии для популярного мужского журнала «MAXIM».
ИнфоСМИ 15:53
Культура
Лауреатами программы «Русская музыка 2.0» стали девять композиторов
Газета Культура вчера в 10:43
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41