Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
МедиазонаМедиазона

На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок

На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.В источнике
Подробнее о событии

Протестующие против поправок к Конституции в Петербурге вернутся к «Галерее»

Piter.tv13:32

Протестующие встретили поливальные машины на Дворцовой площади криками «Позор», один активист задержан

ЗакC.Ру08:55

Дворцовую площадь «отмыли» от противников Конституции

АБН09:25

Участники несанкционированной акции на Дворцовой попытались сорвать работу спецтехники

78.ru09:15

Дворцовую площадь моют c задержаниями и полицейским кортежем. Ранее там началась акция против поправок в Конституцию

Фонтанка.Ру09:10

Противники поправок вышли на Дворцовую площадь

DP.RU08:40

На Дворцовую вышли противники Конституции и уборочная техника

Мойка7810:05
Реклама
Реклама

В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами

Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском14:32
136
Реклама

Kia подтвердила приостановку продаж кроссовера Seltos в России

Как пишут СМИ, в компании обозначили, что блокировка рулевого колеса в некоторых комплектациях не соответствует требованиям по сертификатам, а потому некоторые сборки кроссовера Seltos еще в начале июня были временно сняты с продаж в нашей стране.
Car.ruвчера в 07:16
75
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия11:38
64

Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина

Москва, 30 июня 2020, 17:54 — REGNUM В Конституции РФ нет должности «пожизненного президента», заявил 30 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «пожизненном» избрании Владимира Путина.
REGNUMвчера в 10:54
11K
Реклама

Помпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией

"Считаю, для США совершенно важно и уместно продолжать вести диалог с россиянами, - подчеркнул госсекретарь, - чтобы убедить их изменить некоторую их деятельность, не соответствующую тому, что США надо сделать для сохранения безопасности и свободы собственного народа".
ТАСС11:43
63
Реклама
Реклама