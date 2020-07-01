На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок
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На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.В источнике
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